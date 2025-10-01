Banreservas lanza su nueva campaña institucional: ¡Somos invencibles!

El Banco de Reservas presentó su nueva campaña institucional ¡Somos invencibles!, una propuesta que exalta el orgullo, la confianza y la capacidad de los dominicanos para superar desafíos y alcanzar grandes metas.

El presidente ejecutivo de la entidad, doctor Leonardo Aguilera, resaltó la fuerza del mensaje que transmite la nueva campaña sobre los elementos que caracterizan la identidad nacional, como son la hospitalidad, alegría, música, dedicación al trabajo y el sueño de un futuro mejor.

“La dominicanidad es invencible, porque está hecha de amor a la patria, de fe inquebrantable y de una creatividad que transforma cada dificultad en oportunidad”, afirmó.

Al hablar en el acto de lanzamiento, Aguilera expresó que esta propuesta publicitaria es abarcadora, inclusiva y motivadora, porque destaca el espíritu de nuestra gente de superar los obstáculos y llegar a la meta.

“Somos invencibles -dijo- porque sabemos que en la unidad está nuestra mayor fortaleza, y que el orgullo de ser dominicanos es más grande que cualquier obstáculo”.

Con esta campaña Banreservas inicia las actividades conmemorativas de su 84 aniversario, al tiempo de reafirmar su compromiso de seguir siendo una institución cercana que impulsa el desarrollo económico y social del país.

La campaña rinde homenaje a las historias de esfuerzo, valentía y fe en el futuro que se forja en cada rincón de República Dominicana, con lo cual se reconoce a los dominicanos que nunca se rinden.

El audiovisual central y la experiencia de lanzamiento fueron concebidos para conectar con los clientes y colaboradores de Banreservas, recordándoles que ser parte de esta institución significa mucho más que trabajar o hacer banca: se trata de pertenecer a una comunidad que cree, que vence y que siempre se levanta.

Con ¡Somos invencibles!, Banreservas, además de celebrar sus 84 años de historia, también mira hacia el futuro con optimismo, reafirmando que su mayor fortaleza está en la gente y en el espíritu invencible de los dominicanos.

En la actividad celebrada en un hotel de la capital estuvieron miembros del Consejo de Directores y ejecutivos del Banco, clientes, aliados estratégicos y personalidades del ámbito empresarial y social.





