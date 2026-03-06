Banreservas lanza Expo Pymes 2026 con tasa desde 10.25%; Aguilera reafirma compromiso con las mipymes

El Banco de Reservas lanzó este miércoles su Expo Pymes 2026, que estará vigente del 5 de marzo al 30 de abril, con tasas de financiamiento desde 10.25%, fijas a seis meses y plazos de hasta 24 meses para pagar.

El presidente ejecutivo de Banreservas, doctor Leonardo Aguilera, dijo que, con estas competitivas tasas la institución reafirma su compromiso con todas las pymes del país para facilitarles el financiamiento que necesitan, disponiendo de una larga experiencia y capacidad de servicio para su crecimiento.

Aguilera resaltó la importancia de las micro, pequeñas y medianas empresas, las cuales aportan más del 34% del producto interno bruto e impulsan la participación social, la innovación y el desarrollo económico del país.

“Banreservas ha concedido más de 30,000 créditos, con desembolsos superiores a los RD$61,000 millones que han impactado toda la geografía nacional, lo que evidencia la importancia que el banco de todos los dominicanos le asigna a este segmento de nuestra economía”, indicó.

Reveló que en el 2025 la institución otorgó financiamientos al segmento pymes por más de RD$16,000 millones, lo que representó un incremento del 18%, en comparación con 2024, beneficiando a más de 8,440 negocios pymes.

Destacó que las mipymes representan el 98% del tejido empresarial y generan más de 3 millones de empleos, lo que equivale al 61.6% de la población ocupada.

Además, resaltó que el 53% de las mipymes en República Dominicana están dirigidas por mujeres, en comparación con la media regional que es de un 40%, por lo que Banreservas reafirma su compromiso con el desarrollo del país y de quienes impulsan el crecimiento económico.

Resaltó la visión del presidente Luis Abinader y su preocupación por el fortalecimiento de este sector estratégico que es fundamental para el desarrollo económico y social de país.

Esta novena edición de Expo Pymes se ofrecerá acompañamiento a los clientes, con el propósito de contribuir al éxito y sostenibilidad de sus emprendimientos, en adición a talleres, charlas virtuales, promociones especiales y descuentos en diversos establecimientos.

expopymes.banreservas.com , también pueden obtener más informaciones contactando a su representante de cuenta o dirigiéndose a las oficinas comerciales de todo el país. Para conocer los requisitos y adquirir estos beneficios, los interesados pueden escribir a la asistente virtual Alma, en WhatsApp 809-960-2110 o ingresar al website, también pueden obtener más informaciones contactando a su representante de cuenta o dirigiéndose a las oficinas comerciales de todo el país.

