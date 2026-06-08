Banreservas inaugura oficina de negocios en Plaza Paseo 27 de Santo Domingo Oeste

Santo Domingo.– El Banco de Reservas inauguró una oficina de negocios en Plaza Paseo 27, en Santo Domingo Oeste, como parte de su estrategia de expansión y cercanía con los clientes de esta dinámica zona.

Durante el acto, el presidente ejecutivo de Banreservas, doctor Leonardo Aguilera, manifestó su satisfacción por la apertura de este nuevo espacio, que representa la vocación de la institución de estar presente dondequiera que se encuentren los dominicanos.

“Esta oficina ha sido ubicada estratégicamente en uno de los sectores de mayor crecimiento demográfico y dinamismo comercial, por lo que Banreservas no podía quedarse al margen de esta nueva realidad de Santo Domingo Oeste”, expresó Aguilera.

Indicó que los clientes encontrarán en estas instalaciones un ambiente moderno y acogedor, atendido por personal altamente capacitado y dispuesto a ofrecer soluciones financieras con la calidad y eficiencia que caracterizan a la institución.

El ejecutivo señaló que la presencia del Banco de Reservas en esta plaza comercial, visitada diariamente por cientos de personas de la zona, responde a la política institucional de ampliar sus servicios de forma accesible y cercana a la población.

Asimismo, explicó que la nueva oficina ofrecerá las facilidades esenciales de una unidad de negocios, al tiempo que permitirá a personas que aún no cuentan con acceso a servicios bancarios integrarse al sistema financiero formal.

La nueva oficina contribuirá además a ampliar la cobertura de servicios financieros en una de las zonas de mayor crecimiento residencial y comercial del Gran Santo Domingo.

Aguilera reafirmó que Banreservas continuará trabajando para servir a las comunidades en crecimiento y respaldar el desarrollo económico impulsado por el esfuerzo colectivo de los ciudadanos.

El horario de atención será de lunes a viernes, de 9:00 a.m. a 6:00 p.m., y los sábados de 9:00 a.m. a 1:00 p.m. La nueva oficina está ubicada en la Prolongación 27 de Febrero, en el municipio Santo Domingo Oeste, provincia Santo Domingo.

Al acto inaugural asistieron miembros del Consejo de Directores, ejecutivos de negocios, colaboradores de Banreservas, representantes de Plaza Paseo 27, clientes e invitados especiales.

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