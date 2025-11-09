Banreservas impulsará el fortalecimiento de las oficinas en el exterior

Miami.- El Banco de Reservas de la República Dominicana, reafirmó su compromiso de impulsar el fortalecimiento de las oficinas de la entidad bancaria en el exterior y de estrechar los lazos con la diáspora, garantizándole soluciones financieras, sin importar la distancia.

Las declaraciones fueron transmitidas por la vicepresidenta ejecutiva senior Administrativa, Alieska Díaz, durante una visita a la oficina de representación en Miami, Estados Unidos, con el propósito de fortalecer la relación con la comunidad dominicana.

«Estamos conscientes, y así se lo hace saber el doctor Leonardo Aguilera, de la importancia de nuestras oficinas para que los dominicanos del exterior tengan acceso a soluciones financieras adaptadas a sus necesidades», destacó Díaz.

Dijo que la actual gestión trabaja para ampliar el alcance del Banco, en consonancia con el compromiso del presidente Luis Abinader de apoyar a los compatriotas que han emigrado.

Durante el encuentro, Díaz resaltó la colaboración del Consulado General en Miami, además de los vínculos con el Instituto de los Dominicanos del Exterior y diversas asociaciones comunitarias, que han permitido fortalecer la conexión con la diáspora.

«Les garantizamos que el Banco fortalecerá estos vínculos, pues Miami es una de las ciudades norteamericanas que mantienen una conexión importante con la República Dominicana, a través del dinámico intercambio comercial y otras áreas», puntualizó.

El Banco de Reservas inició su plan de internacionalización con la inauguración de su primera oficina en la ciudad de Madrid, España, en enero 2023. En septiembre del mismo año continuó su expansión en Nueva York y luego en Miami, ciudades donde radica una gran cantidad de dominicanos.

A partir de estas aperturas, Banreservas oferta soluciones financieras para los compatriotas residentes en el exterior, interesados en mantener un vínculo más estrecho con su país, ya sea mediante inversión o en contacto directo con sus familiares residentes aquí.







