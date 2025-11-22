Banreservas encabeza con RD$135,000 millones financiamientos a sectores de la región Norte

Leonardo Aguilera informa que solo en Santiago los préstamos de la institución

financiera superan los RD$56,000 millones

El presidente ejecutivo del Banco de Reservas, doctor Leonardo Aguilera,

informó que la cartera de créditos de la institución financiera en la región

norte se sitúa en RD$135,000 millones, de los cuales RD$56,000 millones

están colocados en Santiago.

Al encabezar un encuentro con clientes de la zona norte, el ejecutivo

bancario enfatizó que esas cifras reflejan el sólido liderazgo de Banreservas y

coloca al Cibao como epicentro para otorgar financiamientos a los diferentes

sectores productivos de la región.

“Banreservas ha sido esencial en el desarrollo económico, social y

empresarial de la zona, contribuyendo al dinamismo que imprime el

presidente de la República, Luis Abinader, con inversiones significativas y

estratégicamente distribuidas en toda la región”, dijo.

De la cartera colocada en la región, RD$50,592 millones fueron destinados al

consumo de bienes y servicios; RD$25,800 millones para la compra y

remodelación de viviendas, actividades inmobiliarias y construcción en

general; RD$18,510 millones para el comercio mayorista y minorista, y otros

RD$15,467 millones para la industria manufacturera.

También se dispusieron RD$5,460 millones para explotación de minas y

canteras; RD$5,000 millones para servicios sociales y relacionados con la

salud humana; RD$4,182 millones para transporte y almacenamiento, y

RD$11,801 millones para actividades de organizaciones y órganos

extraterritoriales.

Aguilera enfatizó que Banreservas pone a disposición de los clientes su larga

y fructífera experiencia de 84 años de respaldo a todos los sectores

productivos, a los que consideró como verdaderos generadores de empleos

y de riquezas.

Agradeció a los clientes su lealtad y los definió como aliados estratégicos,

sustentada en una relación de negocios que ha garantizado excelentes

resultados para el desarrollo de sus empresas y el bienestar del país.

Al tradicional coctel, efectuado en el Club Banreservas en Santiago, asistieron

empresarios, autoridades locales, relacionados y ejecutivos de Negocios del

Banco.



El doctor Leonardo Aguilera, presidente ejecutivo de Banreservas, encabeza

el coctel de negocios con clientes de la región norte realizado en el Club

Banreservas de Santiago. Desde la izquierda: Johanny Aguilera Quijano;

Carmen Quijano de Aguilera, presidenta del Voluntariado Banreservas; Rosa

Santos, gobernadora civil de Santiago; Alieska Díaz, vicepresidente ejecutivo

senior Administrativa; e Ysidro García, vicepresidente ejecutivo senior de

Negocios.



El presidente ejecutivo de Banreservas, doctor Leonardo Aguilera, habla en el

coctel de clientes de la zona norte, celebrado en el club Banreservas de

Santiago.



Parte de los asistentes al encuentro con clientes realizado por Banreservas,

en Santiago.



Amaury Polanco, Ysidro García, Leonardo Aguilera, Pedro Manuel García y

Polón Guzmán.

