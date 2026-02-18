Banreservas deposita ofrenda floral en el Altar de la Patria por el 182 aniversario de la Independencia Nacional

Santo Domingo. – El Banco de Reservas depositó este miércoles una ofrenda floral en el Altar de la Patria, en conmemoración del 182 aniversario de la Independencia Nacional, para rendir homenaje a los Padres Fundadores de la República Dominicana.

La ceremonia fue encabezada por el presidente ejecutivo de la entidad bancaria, doctor Leonardo Aguilera, quien estuvo acompañado por su esposa y presidenta del Voluntariado Banreservas, la doctora Carmen Alicia Quijano, además de miembros del Consejo de Directores, vicepresidentes de las empresas filiales del grupo financiero y otros ejecutivos de la institución.

Durante el acto, Yamily López, vicepresidenta ejecutiva de Fundación Reservas del País, expresó que los grandes dominicanos que reposan en el mausoleo de la Patria representan el ejemplo de compromiso, sacrificio y amor por la nación que debe inspirar el accionar de cada ciudadano y de las instituciones públicas y privadas del país.

“La celebración del 27 de febrero como Día de la Independencia Nacional no es solo una fecha que figura en el calendario; es, sobre todo, la reafirmación de que cada uno de nosotros, esa noche, marcó un pacto de amor y compromiso con la patria que se hizo eterno”, manifestó López.

Durante el acto solemne, la ejecutiva destacó que lo que inició como el sueño de Duarte y los Trinitarios se consolidó en la histórica noche del 27 de febrero de 1844, bajo el fuego patriótico de Ramón Matías Mella, dando origen a una nación libre y soberana.

La delegación rindió homenaje con una guardia de honor que incluyó la entonación del Himno Nacional, en un ambiente de solemnidad y civismo que reafirmó el sentido de respeto por la historia y los símbolos patrios.

Cada 27 de febrero, la República Dominicana celebra el Día de la Independencia Nacional, ocasión en la que se honra la gesta iniciada en 1844, que dio paso a la separación de Haití y al afianzamiento de la soberanía del pueblo dominicano.

Con esta participación, Banreservas se suma a las actividades oficiales del Mes de la Patria, reafirmando su rol como el principal banco del sistema financiero nacional y su permanente respaldo a las iniciativas que promueven la memoria histórica y el orgullo nacional.

