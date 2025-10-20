Banesco robustece su Consejo de Administración con nuevo nombramiento

Santo Domingo. – La entidad de intermediación financiera Banesco Banco Múltiple, S.A. designó a un nuevo integrante en su Consejo de Administración. Se trata de Eduardo Hernández, profesional con más de 40 años de trayectoria en auditoria externa e interna, banca, consultoría, gobierno corporativo y docencia, y con una sólida presencia en el ámbito empresarial dominicano durante los últimos cinco años.

Licenciado en Contaduría Pública con estudios de postgrado en Administración de Empresas y certificado como coach profesional por la International Coaching Federation (ICF), el señor Hernández ha ocupado cargos de alta responsabilidad en instituciones financieras internacionales como ABN Amro Bank y Mercantil Banco Universal, así como en firmas de consultoría como PwC.

En la República Dominicana, ha sido parte del Comité Ejecutivo de importantes franquicias internacionales y ha liderado áreas de auditoría interna, estrategia y operaciones. Es además profesor en Barna Licenciaturas y facilitador en la Unidad de Educación Permanente del Instituto Tecnológico de Santo Domingo (INTEC), y socio fundador de la firma de consultoría Grupo Hero.

En adelante, tendrá la misión de apoyar desde su rol al Consejo de Administración en velar que la Alta Gerencia logre las metas y objetivos de crecimiento definidos en el plan estratégico, sobre todo a partir de los más recientes planes de crecimiento dentro del mercado financiero dominicano, entre los cuales se destaca el reciente aumento de capital. Así mismo, su incorporación fortalece la independencia del Consejo, profundiza la diversidad de habilidades y experiencia del conjunto de los miembros, y robustece las capacidades en áreas clave como riesgo y auditoría.

“La llegada de profesionales con visión estratégica como Eduardo Hernández reafirma el rumbo que hemos trazado para Banesco Banco Múltiple, S.A., orientado al crecimiento sostenido, la innovación y la excelencia en el servicio financiero”, expresó Juan Carlos Carneiro, presidente ejecutivo del banco.

A través de acciones en esta dirección, la entidad busca estar entre los cinco bancos múltiples más importantes de República Dominicana antes del año 2030.

Sobre Banesco

Banesco Banco Múltiple es una institución financiera líder en la República Dominicana, parte de Banesco Internacional, que combina experiencia global con un enfoque local para ofrecer servicios bancarios de vanguardia. Con un enfoque en la innovación y la excelencia, Banesco Banco Múltiple sigue siendo un pilar fundamental en el desarrollo económico del país.

Banesco Internacional es una marca global de servicios financieros que, junto a ABANCA, gestiona activos superiores a los US$111,150 millones, con presencia en más de 14 países y una trayectoria de más de 38 años. Solo en el segundo trimestre de 2025, Banesco Internacional y ABANCA alcanzaron US$688 millones de beneficio neto y un patrimonio de US$8,755 millones, con más de 13 mil colaboradores y cerca de 8 millones de clientes