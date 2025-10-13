Banesco ofrece información crediticia sin costo

SANTO DOMINGO. – Banesco Banco Múltiple otorga un beneficio a sus clientes para que puedan acceder a su score o puntaje crediticio avalado por TransUnion, ofreciendo a sus tarjetahabientes, desde su aplicación móvil y la plataforma BanescOnline, la posibilidad de visualizar su score.

Este avance convierte a Banesco en el único banco en el país que facilita este indicador sin costo y de forma rápida y sencilla, como parte de su compromiso con la educación financiera y el fortalecimiento de la salud crediticia de sus clientes.

Esta nueva etapa marca un paso importante en accesibilidad: anteriormente, los usuarios solo podían visualizar su score a través del estado de cuenta, una vez al mes; ahora pueden acceder desde sus dispositivos electrónicos en la app y la web de Banesco, con la garantía de que la información es procesada con actualización mensual a través del sistema especializado de TransUnion, una empresa global con amplio conocimiento en el ciclo de riesgo crediticio

“Con este compromiso conjunto buscamos continuar impulsando medidas que fortalezcan la salud crediticia de nuestros clientes a través de la innovación. La información oportuna y comprensible es clave para promover mejores decisiones financieras, y eso es lo que buscamos ofrecer”, dijo Sofía Guzmán, vicepresidente de Mercadeo y Experiencia de Banesco. Cabe destacar que el puntaje otorgado por TransUnion se ofrece únicamente con fines informativos y no implica decisiones de crédito por parte de Banesco Banco Múltiple ni de TransUnion.

A través de la App Banesco y BanescOnline, los tarjetahabientes también tienen acceso a consejos y orientaciones sobre cómo interpretar su puntaje, cómo mantenerlo estable o mejorarlo según su perfil. Esta funcionalidad busca convertir el acceso al score en una herramienta educativa, alineada con las prácticas más modernas de educación financiera.

Este puntaje se construye en función de variables como el historial de pagos, niveles de deuda, duración del historial crediticio, entre otros. La integración de esta información en los canales digitales de Banesco permite que los usuarios tengan mayor claridad sobre su situación financiera y puedan planificar con mayor precisión sus próximos pasos.

Con esta iniciativa, Banesco Banco Múltiple consolida, en negociación con TransUnion, su posición como una entidad que impulsa la transformación digital al servicio de las personas, y refuerza su visión institucional de educación financiera como pilar para un sistema financiero más responsable e inclusivo. TransUnion forma parte de una garantía técnica y metodológica basada en estándares internacionales, fortaleciendo así la utilidad y confiabilidad del servicio.

Sobre Banesco

Banesco Banco Múltiple es una institución financiera líder en la República Dominicana, parte de Banesco Internacional, que combina experiencia global con un enfoque local para ofrecer servicios bancarios de vanguardia. Con un enfoque en la innovación y la excelencia, Banesco Banco Múltiple sigue siendo un pilar fundamental en el desarrollo económico del país.

Banesco Internacional es una marca global de servicios financieros que, junto a ABANCA, gestiona activos superiores a los US$111,150 millones, con presencia en más de 14 países y una trayectoria de más de 38 años. Solo en el segundo trimestre de 2025, Banesco Internacional y ABANCA alcanzaron US$688 millones de beneficio neto y un patrimonio de US$8,755 millones, con más de 13 mil colaboradores y cerca de 8 millones de clientes.