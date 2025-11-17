Banesco inaugura moderna y amplia sucursal en Plaza Paseo 27

SANTO DOMINGO. – Banesco Banco Múltiple anunció la apertura de su nueva sucursal en Plaza Paseo 27, ubicada en la prolongación avenida 27 de Febrero, espacio que sustituye las operaciones de la oficina anteriormente localizada en la avenida Luperón.

La nueva sucursal, que representa un paso más en el proceso de modernización y expansión de la entidad en el país, se distingue por su diseño contemporáneo, mayor amplitud y funcionalidad, concebida para ofrecer una experiencia bancaria más cómoda, ágil y accesible. Esta acción responde al compromiso de Banesco con la innovación y la mejora continua, garantizando a los clientes un entorno más eficiente y alineado con sus necesidades actuales.

“Con esta apertura reafirmamos nuestra intención de seguir acercando soluciones financieras modernas e innovadoras a nuestros clientes y al público en general, siempre con el propósito de facilitarles la vida y ofrecerles una experiencia bancaria superior”, expresó el presidente ejecutivo de Banesco, Juan Carlos Carneiro, en el acto de inauguración.

Ubicada en una zona de dinamismo comercial, la nueva oficina en Plaza Paseo 27 consolida la presencia de Banesco en puntos estratégicos de la ciudad, fortaleciendo su cercanía con los clientes actuales y generando oportunidades para nuevos segmentos.

“Queremos estar donde nuestros clientes están, en espacios accesibles, cómodos y que reflejen la evolución del servicio bancario que Banesco impulsa en cada uno de sus puntos de atención”, agregó Carneiro.

El acto de apertura se realizó en las instalaciones de la nueva sucursal y contó con la bendición del sacerdote Lázaro Lagran, en una ceremonia privada que reunió a representantes y clientes de la entidad.

Con esta inauguración en una de las avenidas más metropolitanas de la capital dominicana, Banesco reafirma su misión de impulsar el crecimiento de sus clientes a través de productos y servicios financieros adaptados a su estilo de vida, respaldados por una atención cálida, eficiente y digitalmente integrada.

Sobre Banesco Banco Múltiple

Banesco Banco Múltiple es una institución financiera líder en la República Dominicana, parte de Banesco Internacional, que combina experiencia global con un enfoque local para ofrecer servicios bancarios de vanguardia. Con un enfoque en la innovación y la excelencia, Banesco Banco Múltiple sigue siendo un pilar fundamental en el desarrollo económico del país.

Banesco Internacional es una marca global de servicios financieros que, junto a ABANCA, gestiona activos superiores a US$111,604 millones, con presencia en más de 14 países y una trayectoria de más de 38 años. Solo en el tercer trimestre de 2025, Banesco Internacional y ABANCA alcanzaron US$1,092 millones de beneficio neto y un patrimonio de US$9,044 millones, con más de 13 mil colaboradores y cerca de 8 millones de clientes.

