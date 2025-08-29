BANDEX destaca el legado de transformación y solidez financiera bajo la gestión de Juan Mustafá

Santo Domingo, RD. – El Banco de Desarrollo y Exportaciones (BANDEX) resaltó la gestión de su exgerente general, Juan Alberto Mustafá Michel, cuya labor al frente de la institución consolidó un ciclo de recuperación financiera, modernización y compromiso con el desarrollo productivo del país.

Durante su administración, iniciada en agosto de 2021, BANDEX logró revertir pérdidas históricas y generar utilidades netas por RD$313 millones en 2024, un hito que permitió distribuir dividendos al Estado dominicano por primera vez desde 1998. Estos avances fortalecieron la autonomía financiera del banco y lo posicionaron como un actor clave en el financiamiento productivo y de exportación.

“Los logros alcanzados en este período marcan un antes y un después para BANDEX, dejando sentadas las bases de una institución sólida, transparente e inclusiva que continuará apoyando los proyectos de mayor impacto económico y social para la República Dominicana”, destacó la entidad.

Mustafá, economista con más de 20 años de experiencia en el sector financiero, asumió recientemente la posición de vicepresidente ejecutivo senior de Empresas Subsidiarias del Banco de Reservas. Su paso por BANDEX estuvo acompañado de iniciativas que no solo garantizaron la estabilidad financiera, sino que también reforzaron el rol del banco como instrumento de política pública al servicio del desarrollo sostenible.

Con este relevo, BANDEX reafirma su compromiso de dar continuidad a la visión transformadora que ha marcado los últimos años, apostando por la innovación, la inclusión y el apoyo a los sectores productivos que generan valor y oportunidades para la nación.

Sobre BANDEX

Es una entidad de intermediación financiera pública, constituida como sociedad anónima de capital mixto, que opera como banco de primer y segundo piso para la promoción, con apoyo financiero y técnico, de los sectores productivos y el sector exportador dominicano. BANDEX es el continuador jurídico del Banco Nacional de la Vivienda (BNV), el Banco Nacional de Fomento a la Vivienda y la Producción y el Banco Nacional de las Exportaciones.