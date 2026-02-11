Bancos dominicanos preservan fortaleza financiera y anticipan un mayor dinamismo del crédito en este 2026

Santo Domingo, Rep. Dom.- El sistema bancario dominicano cerró 2025 mostrando altos niveles de solidez, estabilidad y resiliencia, a pesar de un entorno internacional marcado por una elevada incertidumbre económica y geopolítica, de acuerdo con un análisis sectorial de la Asociación de Bancos Múltiples de la República Dominicana (ABA).

La ABA resaltó que, durante el año pasado, los bancos múltiples mantuvieron elevados indicadores de liquidez, una cartera de crédito de alta calidad, adecuadas provisiones y una rentabilidad superior a la de sus pares en América Latina, consolidando su liderazgo regional y una base sólida para mantener su apoyo medular a la actividad productiva a través de la dinamización del crédito.

Frente a un escenario global adverso y la desaceleración del crecimiento económico, el sistema bancario dominicano mostró capacidad notable de adaptación y prudencia, priorizando la administración integral de riesgos, la calidad de los activos y salvaguardar los depósitos del público, indicó el gremio que representa a la banca múltiple.

En ese contexto, los activos de los bancos múltiples crecieron a un ritmo anual promedio de 9.8%, moderándose frente a su crecimiento de 2024 (12.7%), según informó el análisis elaborado por la Dirección de Estudios Económicos de la ABA.

En cuanto a la cartera de crédito, detalló que esta representó el 54% del activo total, creciendo a una tasa anual de 9.7%, orientado estratégicamente hacia actividades productivas y a la vivienda, junto con una postura más cauta en segmentos de mayor riesgo, como el consumo.

En un documento de prensa, la ABA observó que tanto las tasas de interés como el crédito privado en moneda nacional ya vienen respondiendo positivamente a las medidas monetarias implementadas durante la segunda mitad de 2025. Especificó que las tasas de interés registraron una reducción de 150 puntos base entre junio y diciembre del año pasado, al pasar de 14.8% a 13.3%.

Confianza del público impulsa las captaciones

La Asociación de Bancos resaltó que las captaciones del público registraron un crecimiento anual de 11.7% a diciembre de 2025, superando el ritmo observado en 2024 (10.5%), impulsadas principalmente por el mejor desempeño de los depósitos de ahorro y a plazo.

“Este comportamiento refleja la confianza del público en la solidez y estabilidad del sistema bancario, y fortalece la base de fondeo de las entidades para continuar apoyando la economía”, expuso.

“De cara a este año en curso, las perspectivas económicas muestran una mejora gradual y, aunque persisten focos de incertidumbre a nivel global, se prevé un entorno externo más favorable, con mejores condiciones financieras y una recuperación del crecimiento económico dominicano. Este escenario, junto con una política monetaria más flexible, crea condiciones propicias para un mayor dinamismo del crédito y un desempeño positivo del sector bancario”, estimó la ABA.

