Banco Vimenca presenta su nueva Tarjeta de Crédito Visa Infinite, marcando un hito en su trayectoria

Banco Vimenca presentó su nueva Tarjeta de Crédito Visa Infinite, un producto diseñado para ofrecer una experiencia superior y satisfacer las expectativas de un segmento cada vez más exigente.

Durante la actividad, celebrada junto a clientes, aliados y representantes de Visa, el Vicepresidente Ejecutivo de Banco Vimenca, Jesús Cornejo, destacó que este lanzamiento representa un paso importante dentro de la evolución del banco y del fortalecimiento continuo del portafolio de productos y servicios.

"Nuestra Tarjeta de Crédito Visa Infinite es un reflejo directo de quiénes somos, hacia dónde vamos y de cómo continuamos robusteciendo la propuesta de valor que ofrecemos, sustentados en más de dos décadas construyendo una trayectoria basada en la cercanía, la confianza y el acompañamiento en las metas personales, profesionales y familiares de nuestros clientes".

Por su parte, Roque del Giudice, Vicepresidente de Banca Personal, destacó la propuesta desde la perspectiva estratégica del portafolio de Tarjetas de Crédito del banco, presentando los atributos más relevantes y resaltando su diseño centrado en el cliente.

“Presentamos una etapa importante dentro de nuestra estrategia de consolidación del portafolio de Tarjetas de Banco Vimenca. Nos llena de orgullo compartir una propuesta que eleva nuestra oferta de valor a las expectativas de un segmento cada vez más sofisticado y global. Anunciamos también nuestro nuevo programa de beneficios para todas las Tarjetas Crédito y Débito de Banco Vimenca: el Ecosistema Conecta+, un hub de ventajas exclusivas que abarcan diversas categorías de comercio, como belleza y cuidado personal, restaurantes, servicios básicos, entretenimiento, entre otras. Este programa inicia con dos alianzas importantes: Vimenpaq y Pagatodo, que ofrecen un reembolso directo a las tarjetas».

A su vez, Gustavo Turquía, Gerente General de Visa República Dominicana, resaltó la relevancia de esta alianza:

“La introducción de la Tarjeta Visa Infinite en alianza con el Banco Vimenca es un paso fundamental en nuestra misión de impulsar la innovación financiera y las experiencias de primer nivel para nuestros clientes en la República Dominicana. Con el lanzamiento de esta nueva tarjeta, los distinguidos clientes de Banco Vimenca elevan su experiencia a un nuevo nivel, accediendo a un mundo de posibilidades infinitas”.

Esta iniciativa fortalece el compromiso de Banco Vimenca de continuar ampliando soluciones financieras de primer nivel, enfocadas en la excelencia, la seguridad y una visión moderna de los servicios bancarios. Asimismo reafirma su compromiso de crear experiencias memorables, fortalecer relaciones de largo plazo y acercar a sus clientes al logro de sus metas.

