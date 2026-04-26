Banco Santa Cruz impulsa Vistas del Limonal, en Licey al Medio, Santiago, proyecto de Constructora LVP

Santiago, República Dominicana. — El Banco Santa Cruz reafirmó su compromiso con el desarrollo del sector construcción y el crecimiento urbano sostenible, durante la presentación del proyecto residencial Vistas del Limonal, una nueva propuesta habitacional en Santiago.

Fausto Pimentel Peña, presidente del Banco Santa Cruz, destacó la sólida relación que, desde el año 2009, ha unido a la entidad financiera con la empresa Constructora LVP, consolidándose como un vínculo estratégico basado en la confianza, la visión compartida y el crecimiento sostenido.

“Más que un aliado, LVP ha sido un socio estratégico. A lo largo de casi dos décadas, hemos acompañado el desarrollo de más de 10 mil viviendas, cada uno con un propósito claro: transformar espacios en oportunidades y oportunidades en bienestar para las personas”, expresó Pimentel.

“Esta ciudad, nuestra casa, no solo es nuestro lugar de origen, sino también un escenario clave para el desarrollo ordenado, sostenible y de alto impacto”, afirmó Pimentel.

Asimismo, el presidente del Banco Santa Cruz enfatizó que el financiamiento al sector construcción trasciende la simple colocación de créditos, al convertirse en un motor de desarrollo económico y social. “Financiar construcción es impulsar desarrollo, generar empleos, dinamizar economías locales y ser parte de los sueños de miles de familias que encontrarán aquí su hogar, su inversión y su futuro”, indicó.

El ingeniero Nolbert Pérez, presidente de LVP, expresó que Vistas del Limonal con una inversión de RD$7,016 millones, es un proyecto residencial único en Santiago, concebido como una propuesta integral para familias, inversionistas y jóvenes profesionales que buscan calidad de vida, accesibilidad y una inversión segura en Santiago de los Caballeros.

Durante su ejecución, el proyecto generará entre 600 y 800 empleos directos e indirectos, contribuyendo significativamente a la dinamización del sector construcción y al fortalecimiento de la economía local. Además, elevará los estándares de vivienda en la zona, incrementará la plusvalía del sector y atraerá nuevas inversiones, consolidándose como parte del proceso de modernización urbana que experimenta la ciudad.

El proyecto contempla la construcción de 1,456 apartamentos, distribuidos en edificios de cuatro niveles, con unidades de 70, 79 y 89 metros cuadrados, diseñadas bajo criterios modernos y con terminaciones de alta calidad. El proyecto incluirá casa club con piscinas, gimnasio, canchas deportivas, áreas verdes, parques infantiles y un sistema de seguridad con control de acceso y vigilancia 24/7.

El proyecto inició su fase de comercialización en marzo de 2026, con precios desde US$67,000, ofreciendo facilidades como: reserva con US$500, pago inicial desde 20%, con opción de cuotas flexibles. Firma de contrato tras completar el 5%. La entrega de las primeras unidades está prevista para junio de 2028.

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