Banco Popular y Hábitat colaborarán para mejorar viviendas en comunidades vulnerables

Santo Domingo, D.N. – El Banco Popular Dominicano y la organización sin fines de lucro Hábitat para la Humanidad República Dominicana firmaron un acuerdo de colaboración mediante el cual el banco donará US$100,000 para el proyecto “Pisos para Jugar”, una iniciativa que sustituirá pisos de tierra o en mal estado por pisos de concreto en aproximadamente 100 hogares de comunidades vulnerables, mejorando así las condiciones de salubridad y seguridad de las familias beneficiadas.

Las intervenciones se llevarán a cabo en zonas previamente identificadas por Hábitat, como la provincia de San Cristóbal, así como en otras áreas priorizadas del país.

Un acuerdo por una vivienda digna

El acto de firma tuvo lugar en la Torre Popular, con la presencia de ejecutivos y representantes de ambas organizaciones. Firmaron el acuerdo el señor Christopher Paniagua, presidente ejecutivo del Banco Popular; la señora Cesarina Fabián, directora nacional de Hábitat para la Humanidad; y el señor José Mármol, vicepresidente ejecutivo de Comunicaciones Corporativas, Reputación y Banca Responsable del Grupo Popular.

Durante el evento, el señor Paniagua reafirmó el compromiso histórico del Banco Popular con la mejora de las condiciones de vida de las comunidades del país, señalando que esta alianza reitera la visión humanista que ha distinguido al banco desde su fundación.

“En el Banco Popular vamos más allá del negocio financiero, porque hace más de seis décadas nacimos con una visión humanista de tocar vidas, comprometidos con un desarrollo equitativo y sostenible”, expresó el presidente ejecutivo.

Resaltó, además, que la alianza con Hábitat representa el espíritu de colaboración con la sociedad civil, compromiso que el Banco Popular mantiene con instituciones aliadas para construir un mejor presente y futuro para el país.

Por su parte, la señora Fabián subrayó que esta alianza permitirá seguir llevando esperanza, estabilidad y bienestar a las comunidades vulnerables que más lo necesitan, y contribuyendo a su vez a cumplir la visión de Hábitat: “Que cada persona tenga un lugar digno donde vivir”, dijo.

Sobre el proyecto “Pisos para Jugar”

Esta iniciativa se enmarca en un esfuerzo regional impulsado por Hábitat para la Humanidad en alianza con distintas organizaciones públicas y privadas, con el objetivo de eliminar pisos de tierra que afectan negativamente la salud y seguridad de las familias, especialmente de los niños.

La implementación contempla, además, el desarrollo de capacidades técnicas locales y la activación económica en las comunidades intervenidas.

