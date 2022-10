Banco Popular y EDUCA anuncian XXVI Congreso INTERNACIONAL APRENDO 2022

Acelerar la senda hacia la calidad educativa es

la estrategia que plantean para reencauzar el

cambio tras la pandemia

El tradicional evento será desarrollado los días 18 y

19 de noviembre en el Hotel JW Marriott

Santo Domingo, D.N. El Banco Popular Dominicano y Acción Empresarial por la

Educación (EDUCA) anunciaron la realización de la vigésimo sexta edición del Congreso

Internacional de Educación APRENDO 2022.

“Acelerar en la senda hacia la calidad educativa” es el tema al cual se dedica este año el

congreso, el cual se desarrollará el 18 y 19 de noviembre en el Hotel JW Marriott, de la

ciudad capital.

Como novedad, el foro para docentes y relacionados al sector educativo incorporará

eventos virtuales previos y posteriores a su realización.

De esta forma, se llevará a cabo un precongreso, del 21 de octubre al 4 de noviembre y el

23 de noviembre se presentarán los resultados, hallazgos y principales recomendaciones

en un webinario con participación de autoridades del Ministerio de Educación.

La presente edición de APRENDO cuenta ya con más de 7,500 participantes inscritos y

tendrá como expositores principales a los doctores María Victoria Angulo, pasada

ministra de Educación de Colombia, y Robert Silva, presidente de la Administración

Nacional de Educación Pública de Uruguay.

Ellos centralizarán sus disertaciones en torno a los distintos procesos de transformación

que han experimentado los sistemas educativos de Colombia y Uruguay,

respectivamente, como consecuencia de la pandemia, para transferir experiencias

aprendidas al caso dominicano.

Estas informaciones fueron suministradas durante un almuerzo conversatorio,

auspiciado por el Banco Popular Dominicano y en coordinación con EDUCA, a un

nutrido grupo de líderes de opinión y de medios de comunicación, representantes de la

comunidad educativa y empresarial, así como autoridades oficiales y relacionados del

ámbito pedagógico.

Reactivación de la educación tras la pandemia

APRENDO es la convocatoria de referencia para los docentes dominicanos y el congreso

decano de su tipo en toda la región de Latinoamérica y el Caribe.

En esta ocasión partirá desde la perspectiva de lineamientos de respuesta para

reencauzar con mayor éxito la ruta educativa dominicana tras la pandemia y para sentar

unas bases más fuertes y equitativas que viabilicen más calidad en los aprendizajes en

busca de lograr el éxito tras la reapertura

Se trata de la planificación escolar, la gestión del tiempo escolar y la evaluación de los

aprendizajes en el contexto de un paradigma educativo basado en competencias, cruzado

por cinco ejes de trabajo, en los cuales estarán participando y trabajando los distintos

asistentes.

A este respecto, José Mármol, vicepresidente ejecutivo de Comunicaciones Corporativas,

Reputación y Banca Responsable de Grupo Popular, destacó el apoyo constante del

Banco Popular Dominicano a la educación del país y a EDUCA, como parte de su visión

sostenible y su decisión de elevar los niveles educativos del país.

“Desde nuestra organización financiera hemos apostado siempre por programas e

iniciativas que incentiven la excelencia académica y la promoción de valores, con el

objetivo de lograr impactos positivos en la sociedad dominicana en el largo plazo,

contribuyendo con la formación de ciudadanos íntegros y altamente cualificados, que

aporten al mejoramiento de sus comunidades y a la competitividad de la República

Dominicana”, expresó el ejecutivo del Popular.

Profundizando en esa línea de pensamiento, la presidenta de EDUCA, María Waleska

Álvarez, puso de relieve la importancia estratégica de este congreso internacional de

educación que marca la vanguardia de la agenda educativa. A la vez, informó que, si bien

el evento se enfoca en fortalecer las competencias de los educadores, por primera vez

asume la vocación de ampliarse a toda la comunidad educativa, y en particular a la

familia.

“Hacemos énfasis en la familia en su calidad de actor medular y central en una nueva

visión, de la cual, desde EDUCA promoveremos la integración y empoderamiento a los

padres, tutores y la comunidad en general para requerir una educación de calidad para

todos nuestros niños”, acotó Álvarez.

Como es habitual, el director ejecutivo de EDUCA, Darwin Caraballo, expuso los

conceptos que argumentan esta nueva edición del congreso, explicando que, a pesar de los

enormes esfuerzos realizados por la sociedad dominicana en la última década, haciendo

llegar USD$27 mil millones a la educación dominicana, los resultados en términos de

calidad de aprendizaje aún no se materializan.

No obstante, señaló que la posibilidad de constatar algunas fortalezas tras la pandemia

no ha sido viable a falta de datos nacionales disponibles.

“Más que nunca es necesario medirlo todo, y poder diseñar y ejecutar nuestros planes

como país en función de la data real de nuestro estado de situación. Los niveles de

aprendizajes exhibidos en las últimas pruebas nacionales siguen demostrando que la

calidad es una materia pendiente. Y de ahí la necesidad de acelerar el proceso de

cambio”, apuntaló el director ejecutivo de EDUCA.

