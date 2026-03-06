Banco Popular presenta serie sobre educación financiera “Decisiones que cuentan”

Santo Domingo, R.D. – El Banco Popular Dominicano anunció el lanzamiento de la serie audiovisual “Decisiones que cuentan”, una producción que estará disponible de manera gratuita en el portal finanzasconproposito.edu.do, como parte de los contenidos educativos de la Academia Finanzas con Propósito.

La serie presenta relatos inspirados en situaciones reales, en los que sus protagonistas se ven abocados a tomar decisiones financieras cotidianas que inciden en su bienestar y contribuyen al logro de sus metas.

Con una manera disruptiva de comunicar, la audiencia aprende cómo una decisión financiera bien adoptada puede cambiar una historia de vida y se ve inspirada por estos personajes que toman acción en el manejo consciente de sus finanzas utilizando herramientas para informarse, planificarse y decidir avanzar de forma responsable.

Cada capítulo cuenta con un espacio propio dentro del portal educativo del Banco Popular, donde los usuarios pueden acceder a este y muchos otros contenidos gratuitos de capacitación financiera, así como consultar información complementaria sobre los productos, servicios y beneficios de la entidad financiera y que están vinculados a las historias presentadas.

Con esta producción, el Popular busca acercar conceptos económicos y herramientas bancarias a un formato narrativo accesible, que facilite su comprensión y aplicación en la vida diaria. La iniciativa forma parte de los esfuerzos institucionales orientados a fortalecer la inclusión financiera en el país y ampliar el acceso de la población a los servicios financieros formales

“Presentamos una iniciativa que reitera nuestro compromiso histórico con la educación y la inclusión financiera en la República Dominicana. Hace 62 años, nuestros fundadores establecieron la misión de democratizar el acceso a los servicios financieros y acompañar el desarrollo económico y social del país. Decisiones que cuentan es una expresión natural de esa evolución”, dijo la señora Giselle Moreno, vicepresidenta del Área de Mercadeo, en el acto de lanzamiento de esta serie.

La Academia Finanzas con Propósito

La Academia Finanzas con Propósito es una plataforma digital creada por el Banco Popular para fomentar la educación financiera. Este espacio ofrece actualmente 19 cursos impartidos por expertos certificados en áreas de finanzas personales y avanzadas. Además, la oferta académica incluye dos programas enfocados en gestión comercial y un curso dirigido al público infantil, titulado “Aventura financiera”, orientado a promover hábitos financieros saludables desde edades tempranas.

Entre los cursos con mayor demanda figuran “Ahorro con Propósito” y “Tarjeta de Crédito”. Hasta la fecha, se han emitido más de 2,439 certificados que acreditan la finalización satisfactoria de los programas formativos.

Desde su lanzamiento, el portal ha registrado más de 504,000 visitas y cuenta con 20,673 usuarios inscritos. Del total de personas registradas, el 55.62% corresponde a mujeres y el 37.06% a hombres.

Ahora, se añade esta serie de tres episodios, protagonizada por los actores Vineth Váldez, Hanler Rodríguez, Rosmery Herrand, Shalim Ortiz, Francesca Izquierdo y Felipe Blonda con guiones de Liquid-Digital Agency y producida por el Banco Popular y la agencia Panamericana Films.

