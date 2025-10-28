Banco Popular presenta en Madrid el libro “Nuestros primeros pobladores”

Madrid, España. – En un emotivo acto celebrado en el Anfiteatro Gabriela Mistral de Casa de América en la capital española, con motivo de la celebración de la Semana Dominicana en España, el Banco Popular Dominicano, el Centro Cultural Taíno Casa del Cordón y la Fundación García Arévalo presentaron el libro Nuestros primeros pobladores, una publicación que invita a redescubrir el legado de las primeras comunidades que habitaron la isla Española.

La obra, inspirada en la exposición permanente homónima ubicada en el Centro Cultural Taíno Casa del Cordón, está prologada por el señor Manuel A. Grullón, presidente del Consejo de Administración de Grupo Popular, y constituye una ventana hacia los orígenes de la cultura dominicana.

A través de imágenes, textos y descripciones detalladas, el lector puede apreciar una amplia selección de piezas arqueológicas cedidas por la Fundación García Arévalo, que reflejan la riqueza simbólica, estética y espiritual de los primeros habitantes del territorio insular, cuyos orígenes se remontan a más de 5,500 años de antigüedad.

La vocación cultural del Popular

En representación del Banco Popular, el señor José Mármol, vicepresidente ejecutivo de Comunicaciones Corporativas, Reputación y Banca Responsable de Grupo Popular, resaltó la importancia de las publicaciones institucionales impulsadas por la organización financiera, las cuales responden a “la vocación cultural del Banco Popular, que desde sus orígenes se ha significado como una institución promotora del arte y la cultura”.

También destacó el valor de las iniciativas sostenibles impulsadas por el Banco Popular, como el Centro Cultural Taíno Casa del Cordón, vehículo de conocimiento y preservación de la memoria histórica del país, señalando que “se erige como una vía directa para alcanzar nuevas cotas en el desarrollo humano de nuestra nación y nos permite impactar positivamente en una de las fuentes primordiales del crecimiento económico de la República Dominicana, como es el turismo, un sector al que hemos acompañado desde hace más de tres décadas”.

Por su parte, en nombre de los autores del libro, el historiador y autor Manuel García Arévalo destacó cómo esta publicación “pretende poner al alcance de los lectores un conocimiento compendiado sobre los grupos indígenas que habitaron la isla Española con el objetivo de recuperar y divulgar una parte esencial del acervo cultural dominicano”.

Explicó que es contenido del libro expone “una diversidad de objetos prehistóricos que testimonian la calidad expresiva y el esmerado grado de ejecución alcanzado por los artífices aborígenes, destacando así la trascendencia de su legado material y espiritual”.

Homenaje a la memoria histórica durante la Semana Dominicana en España

El evento, parte de la agenda de la SEDE, reunió a personalidades del ámbito cultural y empresarial, quienes acompañaron a la delegación del Banco Popular en esta nueva entrega editorial, convertida en un espacio dedicado a la promoción de la cultura, el arte y la identidad nacional.

Al evento asistieron los señores Tony Raful, embajador de la República Dominicana ante el Reino de España; Roberto Salcedo, ministro de Cultura; Víctor – Ito – Bisonó, ministro de Industria, Comercio y Mipymes; Alejandro Fernández, superintendente de Bancos de la República Dominicana; Marianna Vargas, directora general de Cine (DGCINE); Manuel García Troncoso, presidente de la Semana Dominicana en España; León de la Torre Karis, director general de Casa de América; y Mariel Bera, vicepresidenta del Área de Relaciones Corporativas y Banca Responsable del Popular, entre otros.

Sobre el Centro Cultural Taíno Casa del Cordón

Durante la velada se proyectaron, además, piezas audiovisuales que ofrecieron a los asistentes una experiencia más completa sobre la exposición homónima “Nuestros primeros pobladores”, compuesta por 350 piezas prehispánicas cedidas por la Fundación García Arévalo, así como un recorrido museográfico del Centro Cultural Taíno Casa del Cordón.

Se trata de un edificio emblemático, en el corazón de la Ciudad Colonial, que el Popular mantiene como punto de encuentro con la historia y el arte dominicano y que constituye un legado cultural para la sociedad.

El Centro Cultural Taíno Casa del Cordón, abierto de martes a domingo, de 9:30 a.m. a 6:30 p.m., tiene la misión de difundir y preservar el legado de los pueblos prehispánicos de la isla. Su web es www.casadelcordon.com y cuenta con el perfil de Instagram @casadelcordon.

