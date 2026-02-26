Banco Popular lidera ranking nacional de las empresas con mejor talento humano, según Summa

Santo Domingo, D.N. – El Banco Popular Dominicano fue reconocido por la revista Summa como la empresa que cuenta con el mejor talento humano en la República Dominicana, gracias a una gestión sobresaliente de sus prácticas de desarrollo, bienestar y administración del capital humano.

El análisis, publicado por la revista de negocios centroamericana, examinó a 20 compañías a nivel nacional y destacó a aquellas que aplican estrategias integrales para atraer, capacitar y retener talento, además de robustecer su cultura organizacional y sus modelos de liderazgo.

El estudio contó con la participación de ejecutivos, profesionales de recursos humanos y líderes empresariales, quienes identificaron a las organizaciones más atractivas por su impacto en la productividad y su fortaleza institucional.

De acuerdo con el análisis de Summa, las empresas con mejores prácticas de talento humano se distinguen por priorizar modelos de liderazgo colaborativo, formación continua, bienestar integral y culturas organizacionales basadas en un firme propósito, elementos que hoy constituyen ventajas estratégicas en un entorno de alta transformación tecnológica y social.

Gestión del talento con enfoque estratégico

El Banco Popular mantiene una política de desarrollo del talento basada en programas de formación, bienestar y equidad, orientados a fortalecer la productividad, el desarrollo de carrera y la sostenibilidad institucional.

La entidad cuenta con más de 9,500 colaboradores y sustenta su gestión de personas en diagnósticos internos y metas de retención. Además, aplica políticas activas de equidad de género, con una plantilla compuesta en un 59% por mujeres y donde el 52% de los puestos gerenciales y directivos son ejercidos por profesionales femeninas.

En materia de capacitación, el Popular registró cerca de 1.5 millones de horas de formación técnica y humana en 2025, un pilar para fortalecer competencias profesionales y digitales.

Además, desde 2021, la entidad financiera desarrolla una estrategia de Bienestar Integral, basada en un diagnóstico institucional que identifica necesidades en salud, productividad y clima laboral, y que fue reconocida como Práctica Prometedora por el Consejo Nacional de la Empresa Privada (CONEP) y el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) el año pasado. Según datos de la organización, estos programas han alcanzado más de 100,000 interacciones con los colaboradores y sus familias.

Esta estrategia de bienestar para los colaboradores también genera impactos indirectos en clientes, aliados estratégicos y comunidades vinculadas al Popular.

