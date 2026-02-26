- Publicidad -
Bancarias

Banco Popular lidera ranking nacional de las empresas con mejor talento humano, según Summa

La entidad financiera figura en el primer lugar entre las instituciones dominicanas evaluadas

Santo Domingo, D.N. – El Banco Popular Dominicano fue reconocido por la revista Summa como la empresa que cuenta con el mejor talento humano en la República Dominicana, gracias a una gestión sobresaliente de sus prácticas de desarrollo, bienestar y administración del capital humano.

El análisis, publicado por la revista de negocios centroamericana, examinó a 20 compañías a nivel nacional y destacó a aquellas que aplican estrategias integrales para atraer, capacitar y retener talento, además de robustecer su cultura organizacional y sus modelos de liderazgo.

El estudio contó con la participación de ejecutivos, profesionales de recursos humanos y líderes empresariales, quienes identificaron a las organizaciones más atractivas por su impacto en la productividad y su fortaleza institucional.

De acuerdo con el análisis de Summa, las empresas con mejores prácticas de talento humano se distinguen por priorizar modelos de liderazgo colaborativo, formación continua, bienestar integral y culturas organizacionales basadas en un firme propósito, elementos que hoy constituyen ventajas estratégicas en un entorno de alta transformación tecnológica y social.

Gestión del talento con enfoque estratégico

El Banco Popular mantiene una política de desarrollo del talento basada en programas de formación, bienestar y equidad, orientados a fortalecer la productividad, el desarrollo de carrera y la sostenibilidad institucional.

La entidad cuenta con más de 9,500 colaboradores y sustenta su gestión de personas en diagnósticos internos y metas de retención. Además, aplica políticas activas de equidad de género, con una plantilla compuesta en un 59% por mujeres y donde el 52% de los puestos gerenciales y directivos son ejercidos por profesionales femeninas.

En materia de capacitación, el Popular registró cerca de 1.5 millones de horas de formación técnica y humana en 2025, un pilar para fortalecer competencias profesionales y digitales.

Además, desde 2021, la entidad financiera desarrolla una estrategia de Bienestar Integral, basada en un diagnóstico institucional que identifica necesidades en salud, productividad y clima laboral, y que fue reconocida como Práctica Prometedora por el Consejo Nacional de la Empresa Privada (CONEP) y el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) el año pasado. Según datos de la organización, estos programas han alcanzado más de 100,000 interacciones con los colaboradores y sus familias.

Esta estrategia de bienestar para los colaboradores también genera impactos indirectos en clientes, aliados estratégicos y comunidades vinculadas al Popular.

