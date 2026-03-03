Banco Popular lanza Toke, infraestructura de pagos que transformará la inclusión financiera

Santo Domingo, D.N. – El Banco Popular Dominicano lanzó Toke, su nueva solución integral de pagos digitales, diseñada para transformar la manera en que las personas y los negocios intercambian dinero en la República Dominicana y acelerar la inclusión financiera a escala nacional.

Más que una billetera digital, Toke es un ecosistema de pagos orientado a conectar personas y comercios en un mismo entorno digital, eliminando fricciones, simplificando transacciones y reduciendo la dependencia del efectivo, que hoy representa el 75% de los pagos cotidianos en el país.

Una solución diseñada para escalar la inclusión

La iniciativa nace en un contexto en el que más del 35% de la población local permanece no bancarizada o utiliza escasamente servicios financieros formales, según datos del Global Findex Database del Banco Mundial. Frente a esta realidad, Toke tiene como objetivo integrar más personas y mipymes al sistema financiero formal, impulsando el acceso, la trazabilidad y la seguridad en las transacciones diarias.

Esta infraestructura de pagos digitales, aprobada por la Superintendencia de Bancos, permite efectuar pagos, transferencias y cobros desde el celular a cualquier persona, esté o no bancarizada, de forma fácil, rápida y segura, las 24 horas del día y los 365 días del año.

Su diseño responde a una visión clara: democratizar el acceso a los servicios financieros, simplificar la experiencia del usuario y crear nuevas oportunidades económicas para millones de dominicanos.

Para quienes hoy están fuera del sistema financiero formal, Toke representa una puerta de entrada directa. A través de una Cuenta Flash digital, obtenida en minutos mediante verificación electrónica, los usuarios pueden comenzar a construir historial financiero y participar activamente en la economía digital.

Toke, también para negocios y emprendedores

Toke fue concebida desde su origen para servir también a los micro y pequeños negocios, emprendedores y comercios informales, quienes enfrentan barreras estructurales derivadas del uso intensivo de efectivo.

Mediante la generación de códigos QR propios y cobros instantáneos, los comercios afiliados a Toke pueden aceptar pagos digitales de forma inmediata, sin fricciones y con mayor seguridad, reduciendo costos operativos y riesgos asociados al manejo de efectivo.

Con ello, el Banco Popular impulsa la creación de un ecosistema que integra cuatro segmentos clave: personas no bancarizadas, usuarios bancarizados, micro y pequeños comercios, y empresas formales.

El resultado es una red digital que conecta oferta y demanda en tiempo real, fortalece la formalización y dinamiza el crecimiento económico.

Estrategia digital e inclusión

Con Toke, la entidad bancaria subraya su compromiso de contribuir a la democratización de los servicios financieros como parte de su misión fundacional desde hace 62 años, al tiempo que evidencia su apuesta por la innovación al presentar esta solución digital como una alternativa moderna al efectivo.

En este sentido, el presidente ejecutivo del Banco Popular, señor Christopher Paniagua, señaló que Toke forma parte de la estrategia de transformación digital de los servicios financieros de la organización para seguir extendiendo la bancarización de la población, como parte esencial del desarrollo de la nación.

“Ampliamos nuestras soluciones digitales a millones de usuarios con este servicio claramente orientado a la inclusión financiera y el crecimiento económico, porque Toke conecta a todo tipo de personas y comercios dentro de un mismo entorno digital, impulsando los pagos digitales y promoviendo mayor eficiencia, trazabilidad y seguridad en las transacciones cotidianas. Cuando simplificamos los pagos, no solo modernizamos la economía: abrimos oportunidades y cambiamos vidas”, expresó.

¿Dónde se puede encontrar Toke y cómo funciona?

Toke está disponible en tres canales: para clientes del Banco Popular, como un botón integrado en la App Popular; para clientes de Qik Banco Digital, dentro de su aplicación; y como una aplicación independiente para mayores de 18 años con cédula dominicana.

El registro es completamente digital y toma solo minutos, requiriendo un celular activo y conexión a internet.

Una vez activada la cuenta, el usuario puede usar Toke sin necesidad de tener internet disponible en el momento. Esta solución le permite enviar y recibir dinero de sus contactos usando solo su número de celular, pagar en comercios o realizar cobros mediante QR, realizar transferencias entre cuentas de Popular y Qik con disponibilidad inmediata, y hacer recargas telefónicas. Todo en segundos y sin complejidad.

Adoptar Toke es subirse al tren de la modernidad y la ciudadanía digital, ya que se trata de un método de pago conveniente, seguro y confiable, protegido por tecnología de punta y respaldado por el Banco Popular.

