Banco Popular financia más de US$600 millones en energía renovable al cierre de 2025

Santo Domingo, D.N. – El Banco Popular Dominicano informó que al cierre del año 2025 había financiado proyectos de energía renovable por un monto superior a los US$600 millones, con una capacidad instalada asociada de 1,000 megavatios (MW), distribuidos en más de 20 iniciativas actualmente en operación en diversas regiones del país.

Estas operaciones incluyen financiamientos directos, préstamos sindicados, estructuras fiduciarias y participaciones como agente de garantía, en proyectos tanto solares, como eólicos y de biomasa.

La capacidad instalada de estos proyectos energéticos verdes representa aproximadamente el 38.3% del total de toda la generación renovable actualmente en operación en la República Dominicana, lo que posiciona al banco como uno de los principales facilitadores del desarrollo energético sostenible a nivel nacional.

Estas informaciones fueron ofrecidas por el señor Francisco García, vicepresidente del Área de Banca de Inversión, en el marco del foro internacional Concordia Horizon Summit 2026, realizado en la ciudad de Punta Cana, el cual reunió a líderes del sector público, privado y de la sociedad civil para abordar los principales desafíos de la agenda global y regional.

Impulso estratégico a las energías renovables

Los proyectos respaldados por el Popular están localizados en trece provincias, lo que refleja una cobertura territorial amplia y geográficamente diversificada dentro de su portafolio de financiamiento energético.

Las provincias con proyectos en funcionamiento que cuentan con participación del banco son Montecristi, Puerto Plata, María Trinidad Sánchez y Santiago en la región norte; Santo Domingo, San Cristóbal y Peravia en el sur-centro; Azua, Baní, San Juan de la Maguana y Barahona en el suroeste; y San Pedro de Macorís y La Romana en la región este del país.

Entre las operaciones más representativas por volumen de financiamiento se encuentran el proyecto Coastal Solar, ubicado en San Pedro de Macorís, con una capacidad instalada de 131 MW y un préstamo de US$120 millones; el apoyo al proyecto CEPM Zero por US$130 millones que abarca parques individuales así como la instalación de paneles solares sobre los techos de hoteles la zona de Punta Cana; los parques Cotoperí I, II y III, localizados en La Romana, con una capacidad de 162.6 MW y un financiamiento de US$100 millones; el parque Pedro Corto ubicado en San Juan de la Maguana con una capacidad 82.7 MW y un financiamiento de US$57 millones; los parques Matrisol y Los Negros de grupo Akuo, ubicados en María Trinidad Sánchez y Azua, con capacidad de 67 MW y financiamientos por US$48.6 millones; y el parque Zonaxol de 60 MW y financiamiento por US$28.8 millones, siendo éste el primer parque a gran escala en construirse sobre techos de naves industriales de zona franca.

Adicionalmente, el banco, desde su rol de asesor en la estructuración de instrumentos de oferta pública, estructuró los primeros dos bonos verdes del mercado de valores dominicano: el Fideicomiso de Oferta Pública Larimar por US$100 millones, y los bonos verdes de Banco Popular colocados a la fecha por RD$300 millones.

Visión sostenible

El Banco Popular ha participado en estas iniciativas bajo distintos esquemas, incluyendo su rol como acreedor principal, estructurador de préstamos, administrador fiduciario o agente de colateral. Asimismo, ha canalizado recursos a través de fondos de propósito específico, con el objetivo de ampliar la disponibilidad de financiamiento para proyectos de generación eléctrica a partir de fuentes renovables.

La institución indicó que estas operaciones contemplan acompañamiento técnico y financiero a los promotores, desde la estructuración inicial hasta la ejecución, lo que facilita la implementación de proyectos con alto nivel de complejidad técnica y financiera.

Este respaldo al desarrollo energético renovable evidencia la visión sostenible del Popular para contribuir a la reducción de la huella de carbono en el país.

Energía limpia en operaciones propias del banco

Además de su participación en el financiamiento de proyectos a nivel nacional, el Banco Popular Dominicano ha incorporado el uso de fuentes renovables en su propio consumo energético institucional.

La entidad cuenta con 59 sistemas de paneles solares fotovoltaicos instalados en sucursales, incluyendo el Centro Cultural Taíno Casa del Cordón, lo que contribuye a una producción promedio anual de 14,477 megavatios-hora (MWh). Esta generación limpia, junto con el suministro proveniente de AES Dominicana para alimentar el Complejo Torre Popular, representa actualmente el 59% de la energía eléctrica total consumida por el banco.

La infraestructura interna de generación renovable del banco incluye 13,100 paneles solares, con una capacidad instalada de 3.8 MW, lo que permite una reducción promedio anual de emisiones estimada en 8,484 toneladas de CO₂.

En el caso del Complejo Torre Popular, la energía suministrada por AES Dominicana proviene directamente de la planta fotovoltaica Bayasol, con 4 MW dedicados exclusivamente a abastecer esa instalación.

