Banco Popular felicita al ministro Collado por reconocimiento de ONU Turismo

Santo Domingo, D.N. – El Banco Popular Dominicano, a través de su presidente ejecutivo, señor Christopher Paniagua, extendió una felicitación al ministro de Turismo, señor David Collado, tras recibir el reconocimiento de ONU Turismo como “Ministro de las Américas”, en un acto que reunió a representantes del sector turístico nacional e internacional.

Durante la ceremonia, el presidente ejecutivo del Banco Popular ofreció unas palabras en las que destacó que la gestión del ministro de Turismo y su equipo “se ha caracterizado por su claridad de metas, ejecución y resultados”, lo que se ha traducido en más visitantes, más inversión y más oportunidades para miles de dominicanos.

Dijo que el notable crecimiento que ha experimentado el turismo en los últimos años responde a “una agenda bien coordinada entre los sectores público y privado”, que ha consolidado al turismo como un verdadero motor de desarrollo y empleo formal en todo el territorio nacional.

En este sentido, habló sobre la estrategia integral desarrollada desde el gobierno y acompañada desde el sector privado, que ha permitido fortalecer la confianza de los inversionistas, diversificar los mercados emisores y ampliar la oferta con nuevos polos de atracción en distintas regiones del país.

Presencia del Popular en ONU Turismo y respaldo histórico al sector

El Popular, como líder histórico en financiamiento al turismo dominicano, fue la primera entidad financiera nacional en formar parte de ONU Turismo, una afiliación que fortalece su compromiso con el desarrollo sostenible del sector.

En este sentido, el señor Paniagua explicó en sus palabras que el banco continuará respaldando “iniciativas que impulsen la competitividad del destino y generen bienestar en las comunidades y en toda la sociedad dominicana”, porque “el turismo es una causa de país, y cuando instituciones, empresarios y comunidades trabajamos juntos, los resultados siempre llegan”.





