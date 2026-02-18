Banco Popular es reconocido por su trayectoria y compromiso con el desarrollo sostenible

Santo Domingo, D.N. – El Banco Popular Dominicano fue reconocido por ser una empresa de larga trayectoria en la República Dominicana, de permanencia y aporte sostenido al desarrollo nacional en el marco del Mercado Business Forum 2026, celebrado bajo el lema “Por un futuro responsable: Dominicana Sostenible”.

El reconocimiento fue recibido por el señor José Mármol, vicepresidente ejecutivo de Comunicaciones Corporativas, Reputación y Banca Responsable de Grupo Popular ante líderes empresariales, autoridades y representantes de la sociedad civil.

La banca como motor de la sostenibilidad

El panel central del foro fue moderado por la señora Carolina Mejía, alcaldesa del Distrito Nacional, quien propició un diálogo sobre el papel estratégico del sector financiero en la construcción de un modelo de desarrollo más sostenible e inclusivo.

En ese contexto, el señor Mármol centró sus palabras en la responsabilidad transformadora de la banca y, de forma particular, en la visión sostenible del Banco Popular, una entidad que surgió hace 62 años con la misión de democratizar los servicios financieros y contribuir al desarrollo nacional.

“Las instituciones financieras pueden actuar como catalizadoras del cambio al orientar el capital hacia proyectos con criterios ambientales, sociales y de gobernanza”, afirmó.

Explicó que esta visión se traduce en resultados concretos. En este sentido, comentó que el Popular lidera el financiamiento de energías renovables en el país, habiendo destinado más de US$525 millones a distintos parques de fuentes sostenibles, que hoy representan una capacidad acumulada de 1,245 megavatios. Esto equivale a más del 50 % de la energía renovable instalada en la República Dominicana.

Como muestra del poder transformador de las alianzas estratégicas, destacó la colaboración sostenida con Plan Sierra, una organización del Estado dominicano y la sociedad civil orientada al manejo sostenible de los recursos agua, suelo, bosque y biodiversidad.

Desde 1999, esta alianza ha movilizado a más de 14,000 empleados voluntarios en 78 jornadas de siembra, logrando la reforestación de más de 1.3 millones de árboles y la captura de más de 400,000 toneladas de carbono, evidenciando cómo la articulación entre sectores puede generar impactos ambientales y sociales de gran escala.

Asimismo, habló de la alianza con instituciones públicas como la primera dama, el Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes (MICM) y la Alcaldía del Distrito Nacional para el rescate y remozamiento de parques urbanos en beneficio de las comunidades locales y su bienestar.

Criterios ASG

El ejecutivo señaló que cuando la banca integra criterios ASG (Ambientales, Sociales y de Gobernanza) en sus decisiones de inversión y financiamiento, no solo fortalece la confianza de los inversionistas, sino que contribuye a construir una economía más resiliente, transparente y preparada para enfrentar los desafíos climáticos y sociales.

Asimismo, destacó que este rol trasciende el financiamiento, al incluir iniciativas de capacitación, educación financiera e inclusión que permiten democratizar el acceso a oportunidades y cerrar brechas estructurales.

El banco más sostenible del país

En este mismo orden, el ejecutivo bancario informó que la revista financiera Global Finance otorgó al Banco Popular, por cuarta vez consecutiva, el premio como el banco más sostenible del país, siendo además el único del Caribe en recibir este reconocimiento en su más reciente edición.

Este programa de premios reconoce el liderazgo global, regional y local en finanzas sostenibles, cuyos ganadores fueron seleccionados por los editores de Global Finance, a partir de postulaciones y de investigaciones independientes.

Entre los criterios de evaluación se incluyeron las políticas y metas de gobernanza, así como los logros medibles en financiamiento ambiental y social. Esta edición del programa evaluó las iniciativas desarrolladas en 2025.

