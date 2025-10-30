- Publicidad -
Bancarias

Banco Popular encabeza el ranking de Merco de empresas con mejor reputación por tercer año consecutivo

Mantiene el liderazgo reputacional en ESG

PRIMICIAS DIGITAL30 de octubre de 2025
3 2 minutos de lectura

Santo Domingo, D.N. – El Banco Popular Dominicano fue reconocido como la empresa con mejor reputación de la República Dominicana por tercer año consecutivo, al alcanzar la puntuación máxima de 10,000 puntos en el ranking Merco Empresas 2025 (Monitor Empresarial de Reputación Corporativa), realizado entre las 100 mejores empresas del país evaluadas en esta edición del estudio.

Además, fue distinguido con la mejor reputación del sector bancario y mantiene el liderazgo en el ranking ESG (ambiental, social y de gobernanza), reflejo de su compromiso constante con el desarrollo sostenible, la ética corporativa y la inclusión financiera.

También recibió el reconocimiento de los periodistas económicos como la empresa dominicana que cuenta con el mejor equipo de comunicación del país, destacando con ello el desempeño sobresaliente de su Vicepresidencia Ejecutiva de Comunicaciones Corporativas, Reputación y Banca Responsable en la gestión estratégica intangibles, la relación con los medios y su rol en la construcción de confianza pública.

En este sentido, el señor José Mármol, vicepresidente ejecutivo de Comunicaciones Corporativas, Reputación y Banca Responsable, agradeció a todos los grupos de interés aliados y a la sociedad en general por estas distinciones y expresó su satisfacción por los reconocimientos, porque “ponen en valor el trabajo de todos los equipos y colaboradores de esta vicepresidencia ejecutiva y el respaldo obtenido de las Presidencias Ejecutivas de Banco Popular Dominicano, Grupo Popular y empresas filiales para hacerlo posible”.

Ranking independiente y auditado

La evaluación de Merco fue realizada a partir de una metodología multifuente e independiente, auditada por la firma internacional KPMG, que se desarrolló durante seis meses de trabajo de campo.

Como resultado, se identificaron inicialmente empresas con buena reputación, de las cuales fueron reconocidas las 100 con mejor desempeño y reputación corporativa.

Para llegar a estos resultados auditados, se realizaron más de 1,670 encuestas y entrevistas entre directivos de grandes empresas dominicanas, académicos, periodistas económicos, analistas financieros, asociaciones de consumidores, ONG, representantes del gobierno y el sector público, y ciudadanos, entre otros; y se ponderó adicionalmente las conversaciones de usuarios en el ámbito digital, ofreciendo así una visión integral del posicionamiento reputacional de las empresas evaluadas.

Merco es el monitor corporativo de referencia en Iberoamérica y viene evaluando la reputación de las empresas de más de 20 países desde el año 2000, alcanzando en República Dominicana su tercera edición. Se basa en una metodología multistakeholder, compuesta por seis evaluaciones y más de veinte fuentes de información.

Visited 5 times, 5 visit(s) today
- Publicidad -
PRIMICIAS DIGITAL30 de octubre de 2025
3 2 minutos de lectura

Publicaciones relacionadas

Qik Banco Digital lanza feria de préstamos con tasas preferenciales

30 de octubre de 2025

Billet de BHD y EPS firman acuerdo para impulsar el acceso a medios de pagos digitales en todo el país

30 de octubre de 2025

Primicias 2025, Temas Económicos y Bancarios, Inicio Expo Móvil Banreservas, daños de Melissa, superintendente de Bancos destacando avances en banca digital, ardiendo debate sobre reforma laboral, RD entre graves problemas y reclamos de soluciones

30 de octubre de 2025

Fortalecimiento de la banca en la prevención de lavado contribuye al atractivo de República Dominicana para el comercio transnacional

29 de octubre de 2025

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Botón volver arriba

Estas usando un bloqueador de anuncios!

Desactiva tu bloqueador de anuncios para poder leer nuestras informaciones. Gracias de antemano!