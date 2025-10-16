- Publicidad -
Bancarias

Banco Popular Dominicano informa sobre incidente en su sucursal de Higüey

PRIMICIAS DIGITAL16 de octubre de 2025
Santo Domingo, D.N., 16 de octubre de 2025. – El Banco Popular Dominicano informa que en horas del mediodía de hoy jueves se produjo un incidente en su sucursal ubicada en la ciudad de Higüey, cuando un individuo desarmado ingresó al establecimiento anunciando su intención de cometer un atraco.

Gracias a la rápida y efectiva actuación del personal de seguridad, así como a la aplicación inmediata de los protocolos establecidos, la situación fue controlada sin que se produjeran daños personales ni materiales. Ningún cliente ni colaborador resultó afectado.

Las autoridades policiales acudieron de inmediato al lugar, detuvieron al individuo y lo pusieron bajo custodia, confirmando que estaba desarmado.

El Banco Popular Dominicano reitera su compromiso con la seguridad de sus clientes, colaboradores y comunidades, manteniendo activos sus protocolos de prevención y respuesta ante cualquier eventualidad, en coordinación con las autoridades competentes.

