Banco Popular Dominicano confirma su “AAA” otorgada por Feller-Rate

Calificadora destaca su fortaleza financiera, liderazgo y gestión prudente

Santo Domingo, D.N. – El Banco Popular Dominicano recibió la confirmación de la más alta

calificación de solvencia del mercado, “AAA”, con perspectiva estable, por parte de la agencia

calificadora Feller-Rate, que reconoce el robusto perfil de negocios de la organización financiera

y destaca su capacidad de generación de ingresos y su prudente gestión del riesgo.

La calificación de AAA refleja que la situación de la institución financiera es muy fuerte y tiene

una sobresaliente trayectoria de rentabilidad y solvencia, con muy buen acceso a fuentes de

financiamiento y un claro horizonte de estabilidad.

En concreto, esta evaluación de Feller-Rate resalta ese fondeo diversificado y la robusta liquidez

del Banco Popular, así como su adecuado respaldo patrimonial, consolidando a la entidad

bancaria como el mayor banco privado del país y un referente en todos los segmentos del sistema

financiero nacional, al atender a grandes empresas, pymes y personas a través de una amplia

gama de productos y servicios,

La nota “AAA” ratifica la más alta calificación otorgada a nivel local, siendo el Banco Popular,

el primer banco de capital dominicano en obtenerla en 2023, lo cual constituyó en aquel

momento un hito para el sistema financiero de la República Dominicana.

Liderazgo sostenido y transformación digital

El informe de Feller-Rate, al cierre de junio de 2025, destaca la posición relevante del Popular en

la banca múltiple, al mantener participaciones de mercado de 25.1% y 29.6% del total de activos

y colocaciones, respectivamente, resaltando su posición en créditos comerciales.

Esta posición se ha sustentado en una estrategia de digitalización constante, innovación de

productos y expansión de su base de clientes.

El informe de la calificadora señala que, durante el primer semestre del año, la entidad alcanzó

una utilidad antes de impuestos de RD$19,815 millones, con un retorno sobre activos de 4.6%,

superando ampliamente el promedio del sistema. Este desempeño se apoya en una estructura de

financiamiento eficiente, centrada en una base estable de depósitos minoristas.

Acorde con la metodología de medición y evaluación de Feller-Rate, el Popular ha mantenido

niveles saludables de calidad crediticia, cerrando el primer semestre de 2025 con un indicador de

cartera vencida sobre colocaciones brutas de un 1.2%, mientras que la cobertura de provisiones

sobre esa cartera vencida fue de 2.6 veces durante el periodo analizado, garantizando una

protección robusta.

Feller-Rate destaca que el Popular también sobresale por su estructura de fondeo ampliamente

diversificada, con acceso a fuentes locales e internacionales, incluyendo bonos verdes y

obligaciones subordinadas, y mantiene holgura en los indicadores regulatorios de liquidez y de

solvencia, lo que demuestra su fortaleza patrimonial.