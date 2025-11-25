Banco Lafise y GCS International fortalecerán inclusión financiera y red de subagentes bancarios

El Banco Lafise, en alianza con GCS International, líder en soluciones de tecnología financiera, informó la ampliación de su red de subagentes bancarios como canal de servicios clave para transacciones como depósitos y pagos de productos, acerca así sus servicios a las comunidades, fortalece la eficiencia operativa y consolida su estrategia de inclusión y de expansión.

El convenio beneficia al usuario final y a los pequeños comercios que fungen de subagentes, al generar ingresos y atraer tráfico de clientes.

El acuerdo fue suscrito por Brian Paniagua, gerente general de la entidad bancaria, y Carlos Santelises, vicepresidente y gerente general de GCS, quienes destacaron el impacto positivo de esta sinergia en la conveniencia y accesibilidad para el usuario.

Paniagua enfatizó la visión de la entidad. “Nuestra alianza con GCS es fundamental para la visión de ser un banco de acompañamiento. Al fortalecer la red de subagentes, no solo aumentamos nuestra capilaridad, reafirmamos nuestro compromiso con la inclusión y la eficiencia. Queremos que cada dominicano tenga acceso a nuestros servicios a solo pasos de su hogar o negocio”.

En tanto, Santelises destacó el valor tecnológico que aporta su empresa y manifestó orgullo de ser el socio que impulsa la expansión de Lafise. Dijo que su plataforma “asegura la robustez, seguridad y facilidad de uso necesaria para que los subagentes bancarios operen de forma fluida, lo que redunda en una experiencia de cliente superior y confiable”.

Esta acción conjunta forma parte de un proyecto enfocado en educar sobre los beneficios y la ubicación de los subagentes bancarios y destacar el papel de estos puntos en la dinamización de la economía local.



Sobre Banco Múltiple Lafise

Banco Múltiple Lafise es una institución financiera líder en la región, con más de una década de presencia en el mercado dominicano. Forma parte del Grupo Lafise, con presencia en 11 países, que celebra este 2025 su 40 aniversario. Destaca por brindar soluciones financieras sin fronteras, que incluyen banca, puestos de bolsa, banca de inversión, seguros, agroexportación, almacenes de depósito, inversiones y administración de fondos de capital de riesgo.



Con operaciones en Centroamérica, Estados Unidos, México, Panamá, Colombia, España y República Dominicana, el Grupo cuenta con más de 200 oficinas y una fuerza laboral superior a los 7,000 colaboradores, reafirmando su compromiso con el dinamismo y la integración de los mercados globales.

Sobre GCS International



GCS International Fintech, filial del Grupo Popular, comprometida con impulsar la transformación digital en Latinoamérica y la adopción de nuevos canales alternos, promueve un mayor acceso a servicios financieros a través de la innovación.



Cree en generar un impacto social positivo que cumpla con elevados estándares sociales, ambientales y comunitarios, brindando nuevas plataformas para la inclusión y la prosperidad.

