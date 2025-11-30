Banco BHD y ProDominicana firman acuerdo para impulsar pymes lideradas por mujeres

Santo Domingo. El Banco BHD y el Centro de Exportación e Inversión de la República Dominicana (ProDominicana) firmaron un acuerdo estratégico orientado a fortalecer las pequeñas y medianas empresas lideradas por mujeres, mediante programas de formación, asesoría técnica y acceso a soluciones financieras especializadas.

Como parte de esta alianza, ambas instituciones se comprometen a desarrollar programas conjuntos para las mujeres empresarias, que incluyan asistencia técnica y formativa para mejorar la gestión empresarial y la capacidad exportadora, acompañamiento en procesos de internacionalización, permitiendo posicionar sus marcas en mercados globales, así como promover la innovación, el acceso al crédito y la capacitación empresarial fortaleciendo sus habilidades estratégicas y operativas para impulsar la competitividad.

Steven Puig, presidente del Banco BHD, expresó que “este acuerdo con ProDominicana reafirma nuestra visión de impulsar la inclusión financiera y el liderazgo femenino en el sector empresarial. Creemos en el talento de las mujeres y en su capacidad para generar valor y transformar la economía del país».

Asimismo, Biviana Riveiro Disla, directora ejecutiva de ProDominicana, afirmó que “con esta alianza fortalecemos el acceso de las mujeres empresarias a herramientas que les permitan trascender fronteras. Nuestro objetivo es acompañarlas en su proceso de internacionalización y contribuir a que sus negocios sean más competitivos y sostenibles.»

Otra de las iniciativas del acuerdo es crear y desarrollar el programa Mujeres que trascienden fronteras, orientado a brindar formación y capacitación a mujeres pymes interesadas en comercio exterior.

El acuerdo fue firmado por Puig y Riveiro. Durante la firma estuvieron también presentes, por ProDominicana Vladimir Pimentel, subdirector general; Mildred Santos, subdirectora técnica; Segismundo Morey, director de exportación; Patricia Cano, directora de relaciones interinstitucionales, y Anel Lluberes, encargada jurídica. Por el Banco BHD asistieron Josefina González, vicepresidenta ejecutiva de Banca de Personas y Negocios; Alberto Mencía, vicepresidente sénior de Segmentos, Productos y Banca de Seguros; Nora Lee Brugal, vicepresidenta de Ventas; Elizabeth Rojas, segunda vicepresidenta de Estrategia de Negocios para la Mujer; Cesar José, segundo vicepresidente de Ventas Comercio Exterior; Thelma Febles, consultora Comex; María González Hernández, gerente sénior de Ventas Comex, y Lidia Nievas, gerente sénior de Estrategia de Negocios para la Mujer.

