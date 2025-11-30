- Publicidad -
Bancarias

Banco BHD y ProDominicana firman acuerdo para impulsar pymes lideradas por mujeres

La alianza busca ofrecer soluciones integrales para fortalecer la productividad, competitividad y proyección internacional de las pymes lideradas por mujeres.

PRIMICIAS DIGITAL30 de noviembre de 2025
1 1 minuto de lectura

Santo Domingo. El Banco BHD y el Centro de Exportación e Inversión de la República Dominicana (ProDominicana) firmaron un acuerdo estratégico orientado a fortalecer las pequeñas y medianas empresas lideradas por mujeres, mediante programas de formación, asesoría técnica y acceso a soluciones financieras especializadas.

Como parte de esta alianza, ambas instituciones se comprometen a desarrollar programas conjuntos para las mujeres empresarias, que incluyan asistencia técnica y formativa para mejorar la gestión empresarial y la capacidad exportadora, acompañamiento en procesos de internacionalización, permitiendo posicionar sus marcas en mercados globales, así como promover la innovación, el acceso al crédito y la capacitación empresarial fortaleciendo sus habilidades estratégicas y operativas para impulsar la competitividad.

Steven Puig, presidente del Banco BHD, expresó que “este acuerdo con ProDominicana reafirma nuestra visión de impulsar la inclusión financiera y el liderazgo femenino en el sector empresarial. Creemos en el talento de las mujeres y en su capacidad para generar valor y transformar la economía del país».

Asimismo, Biviana Riveiro Disla, directora ejecutiva de ProDominicana, afirmó que “con esta alianza fortalecemos el acceso de las mujeres empresarias a herramientas que les permitan trascender fronteras. Nuestro objetivo es acompañarlas en su proceso de internacionalización y contribuir a que sus negocios sean más competitivos y sostenibles.»

Otra de las iniciativas del acuerdo es crear y desarrollar el programa Mujeres que trascienden fronteras, orientado a brindar formación y capacitación a mujeres pymes interesadas en comercio exterior.

El acuerdo fue firmado por Puig y Riveiro. Durante la firma estuvieron también presentes, por ProDominicana Vladimir Pimentel, subdirector general; Mildred Santos, subdirectora técnica; Segismundo Morey, director de exportación; Patricia Cano, directora de relaciones interinstitucionales, y Anel Lluberes, encargada jurídica. Por el Banco BHD asistieron Josefina González, vicepresidenta ejecutiva de Banca de Personas y Negocios; Alberto Mencía, vicepresidente sénior de Segmentos, Productos y Banca de Seguros; Nora Lee Brugal, vicepresidenta de Ventas; Elizabeth Rojas, segunda vicepresidenta de Estrategia de Negocios para la Mujer; Cesar José, segundo vicepresidente de Ventas Comercio Exterior; Thelma Febles, consultora Comex; María González Hernández, gerente sénior de Ventas Comex, y Lidia Nievas, gerente sénior de Estrategia de Negocios para la Mujer.

Visited 3 times, 3 visit(s) today
- Publicidad -
PRIMICIAS DIGITAL30 de noviembre de 2025
1 1 minuto de lectura

Publicaciones relacionadas

Primicias 32 años, balance 2025, economía y otros variados temas

29 de noviembre de 2025

Primicias, 32 años, Temas Económicos y Bancarios en final de 2025

29 de noviembre de 2025

BCRD mantiene su tasa de política monetaria en 5.25 % anual

28 de noviembre de 2025

INDEX junto a Vimenca y Western Union premian historias de la diáspora en “Cuéntame tu historia”

28 de noviembre de 2025

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Botón volver arriba

Estas usando un bloqueador de anuncios!

Desactiva tu bloqueador de anuncios para poder leer nuestras informaciones. Gracias de antemano!