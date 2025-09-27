Banco BHD reconoce a cinco mujeres dominicanas que lideran empresas

Santo Domingo. El Banco BHD premió a cinco mujeres empresarias dominicanas en dos categorías y una mención honorífica, en la primera edición del Reconocimiento Mujer Negocios BHD.

Las galardonadas en la categoría Pequeña Empresa fueron: Ingrid Bethel Reyes Núñez, propietaria de la Mercería La Reyna en Santiago, y Rosa Martina Jiménez Hernández, directora del Colegio Nubeluz de La Vega.

En el renglón de Mediana Empresa fueron reconocidas: Dewi Rachelle Peña Troncoso, creadora y gerente de los productos capilares, Deya by Dewi Peña, y Kalys Bienvenida Bautista, fundadora y presidenta de Kaba Consulting, firma corredora de seguros.

En la mención honorífica se le otorgó la distinción a Mercedes Canalda de Beras-Goico, presidenta ejecutiva de Banco de Ahorro y Crédito (ADOPEM), líder dominicana en el ámbito de las microfinanzas y la inclusión financiera.

Steven Puig, presidente del Banco BHD, expresó que “El liderazgo y grandes valores de estas mujeres son ejemplo para otras empresarias que están comprometidas con el crecimiento de sus proyectos. El Reconocimiento Mujer Negocios BHD es una iniciativa a través de la cual distinguimos la trayectoria de nuestras clientas líderes de pequeñas y medianas empresas”, expresó Steven Puig, presidente del Banco BHD.

El premio metálico fue de RD$ 500,000.00 para cada ganadora. Además, se le otorgó: placa de reconocimiento, mentoría con expertos del BHD y potenciales alianzas estratégicas con instituciones de apoyo empresarial.

Josefina González, vicepresidenta ejecutiva de Banca de Personas y Negocios del Banco BHD, explicó que “cada galardonada tiene una historia de superación, gran trayectoria, y, sobre todo, hace un aporte social, educativo y económico importante en sus comunidades. Queremos seguir siendo esa mano amiga que las aplaude, motiva y las impulsa”.

Durante el acto de reconocimiento, la entidad realizó una conferencia sobre liderazgo femenino a cargo de Rosanna Ruiz, presidenta ejecutiva de la Asociación de Bancos Múltiples de la República Dominicana.