- Publicidad -
BancariasEducación

Banco BHD reconoce a cinco mujeres dominicanas que lideran empresas

PERIODICO PRIMICIAS27 de septiembre de 2025
2 1 minuto de lectura

Santo Domingo. El Banco BHD premió a cinco mujeres empresarias dominicanas en dos categorías y una mención honorífica, en la primera edición del Reconocimiento Mujer Negocios BHD.

 

Las galardonadas en la categoría Pequeña Empresa fueron: Ingrid Bethel Reyes Núñez, propietaria de la Mercería La Reyna en Santiago, y Rosa Martina Jiménez Hernández, directora del Colegio Nubeluz de La Vega.

 

En el renglón de Mediana Empresa fueron reconocidas: Dewi Rachelle Peña Troncoso, creadora y gerente de los productos capilares, Deya by Dewi Peña, y Kalys Bienvenida Bautista, fundadora y presidenta de Kaba Consulting, firma corredora de seguros.

 

En la mención honorífica se le otorgó la distinción a Mercedes Canalda de Beras-Goico, presidenta ejecutiva de Banco de Ahorro y Crédito (ADOPEM), líder dominicana en el ámbito de las microfinanzas y la inclusión financiera.

 

Steven Puig, presidente del Banco BHD, expresó que “El liderazgo y grandes valores de estas mujeres son ejemplo para otras empresarias que están comprometidas con el crecimiento de sus proyectos. El Reconocimiento Mujer Negocios BHD es una iniciativa a través de la cual distinguimos la trayectoria de nuestras clientas líderes de pequeñas y medianas empresas”, expresó Steven Puig, presidente del Banco BHD.

 

El premio metálico fue de RD$ 500,000.00 para cada ganadora. Además, se le otorgó: placa de reconocimiento, mentoría con expertos del BHD y potenciales alianzas estratégicas con instituciones de apoyo empresarial.

 

Josefina González, vicepresidenta ejecutiva de Banca de Personas y Negocios del Banco BHD, explicó que “cada galardonada tiene una historia de superación, gran trayectoria, y, sobre todo, hace un aporte social, educativo y económico importante en sus comunidades. Queremos seguir siendo esa mano amiga que las aplaude, motiva y las impulsa”.

 

Durante el acto de reconocimiento, la entidad realizó una conferencia sobre liderazgo femenino a cargo de Rosanna Ruiz, presidenta ejecutiva de la Asociación de Bancos Múltiples de la República Dominicana.

- Publicidad -
PERIODICO PRIMICIAS27 de septiembre de 2025
2 1 minuto de lectura

Publicaciones relacionadas

CAESCO propone territorializar la educación y el empleo juvenil para reducir el 13.2% de rezago en alfabetización rural

27 de septiembre de 2025

El 45% de los depósitos a plazo del Banco Popular se realiza ya por canales digitales

25 de septiembre de 2025

Innovatec entrega el Premio “Ranking Educativo Innovatec 2025 – Excelencia Educativa e Innovadora” a la Universidad del Caribe en RD

25 de septiembre de 2025

Banreservas inaugura exposición “Melissa 20, Momentos” en Top Resa 2025

23 de septiembre de 2025

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Botón volver arriba

Estas usando un bloqueador de anuncios!

Desactiva tu bloqueador de anuncios para poder leer nuestras informaciones. Gracias de antemano!