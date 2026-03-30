Banco Adopem obtiene máximo reconocimiento Fintech por su impacto en inclusión financiera

El Banco de Ahorro y Crédito Adopem, entidad de la Fundación Microfinanzas BBVA, fue reconocido con el premio Fintech en la categoría “Inclusión Financiera” (nivel platino), gracias a su proyecto Comunidad Emprendedora Digital (CED), una iniciativa orientada a fortalecer las capacitaciones digitales de emprendedoras

Este reconocimiento destaca el compromiso de Banco ADOPEM con la transformación digital inclusiva y su enfoque en generar oportunidades para los sectores más vulnerables, contribuyendo de manera sostenible al desarrollo económico y social.

El galardón fue recibido por Eva Carvajal de Toribio, vicepresidenta de Negocios, durante la ceremonia celebrada en la ciudad de Miami, en el marco de un evento que reúne a los principales innovadores del ecosistema financiero de las Américas. Esta premiación reconoce iniciativas que están redefiniendo la industria y mejorando la calidad de vida de millones de personas en la región.

Como parte de su estrategia de innovación, Banco ADOPEM impulsa soluciones digitales como la plataforma “Crece con ADOPEM”, diseñada para fortalecer las habilidades digitales y empresariales de los emprendedores, facilitando su integración al sistema financiero formal.

Durante el evento, Ronny Ramírez, gerente de Infraestructura TI, participó en el panel “La nueva banca digital: tecnología, escalabilidad y liderazgo en la era de la adaptación”, donde resaltó que la visión de Banco ADOPEM trasciende la transaccionalidad, impulsando una banca centrada en la inclusión financiera y el impacto social.

La ceremonia se desarrolló en el contexto de una de las conferencias más relevantes de banca, seguros y tecnología financiera en Latinoamérica, donde líderes del sector compartieron tendencias, analizaron innovaciones y debatieron sobre el futuro de la industria.

Con este reconocimiento, Banco ADOPEM reafirma su compromiso con la innovación, la inclusión financiera y el desarrollo sostenible, consolidándose como un referente en la transformación digital con impacto social en la región.

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