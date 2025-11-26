Bahia Principe Hotels & Resorts renueva su Grand Punta Cana, presentando un modelo de hospitalidad vanguardista

En el marco del 30 aniversario de la marca Bahia Principe Hotels & Resorts y 50 años de historia de Grupo Piñero, la compañía reafirma su compromiso con la innovación, la evolución continua y la oferta de un turismo responsable, a través de la renovación del hotel Bahia Principe Grand Punta Cana en República Dominicana.

La presentación de la reforma en el hotel contó con la presencia de Encarna Piñero, CEO Global de Grupo Piñero y presidenta d e Bahia Principe Hotels & Resorts, quien reiteró el compromiso de la empresa hacia el país: «La renovación del hotel Grand Punta Cana marca un nuevo y emocionante capítulo en nuestra historia en la República Dominicana. Durante todos estos años de trabajo, hemos podido crecer de la mano con el país y su gente, y esta inversión reafirma nuestro compromiso inquebrantable de seguir generando oportunidades y contribuyendo al desarrollo sostenible del destino”, enfatizó.

El proyecto de remodelación representa un esfuerzo significativo en la mejora de la experiencia del turista y huésped, alineándose con los más altos estándares de calidad y diseño contemporáneo. En la fase actual se completó la modernización de 288 habitaciones, que se suman a las 532 renovadas recientemente en 2024, alcanzando un total de 820 habitaciones con un diseño y mobiliario superior.

Paralelamente, se ejecutó una renovación integral y sustancial de las áreas comunes, elevando la experiencia del huésped. Esta transformación incluyó la modernización del Lobby y el Lobby Motor para una bienvenida aún más sofisticada, junto con un reformado y vibrante Lobby Bar. La experiencia culinaria fue mejorada con el remozamiento completo del Buffet Principal Nacar bajo un concepto inmersivo natural, la adición de un nuevo Coffee Shop que promueve el café dominicano de alta calidad, y la actualización de los restaurantes de especialidad, como Nomad, inspirado en la cocina de Mongolia y el steakh ouse Flame.

Finalmente, para garantizar el máximo confort, se modernizaron y embellecieron las piscinas, además de todos los baños, asegurando que cada espacio de descanso cumpla con los más altos estándares de calidad y esparcimiento.