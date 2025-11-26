Bahia Principe Hotels & Resorts renueva su Grand Punta Cana, presentando un modelo de hospitalidad vanguardista
El hotel renovó un total de 820 habitaciones y áreas sociales, gastronómicas y de ocio ofreciendo máximo confort. La remodelación coincide con el 30 aniversario de la marca y refleja su evolución hacia modelos más personalizados y conectados con la identidad local.
En el marco del 30 aniversario de la marca Bahia Principe Hotels & Resorts y 50 años de historia de Grupo Piñero, la compañía reafirma su compromiso con la innovación, la evolución continua y la oferta de un turismo responsable, a través de la renovación del hotel Bahia Principe Grand Punta Cana en República Dominicana.
La presentación de la reforma en el hotel contó con la presencia de Encarna Piñero, CEO Global de Grupo Piñero y presidenta d
El proyecto de remodelación representa un esfuerzo significativo en la mejora de la experiencia del turista y huésped, alineándose con los más altos estándares de calidad y diseño contemporáneo. En la fase actual se completó la modernización de 288 habitaciones, que se suman a las 532 renovadas recientemente en 2024, alcanzando un total de 820 habitaciones con un diseño y mobiliario superior.
Paralelamente, se ejecutó una renovación integral y sustancial de las áreas comunes, elevando la experiencia del huésped. Esta transformación incluyó la modernización del Lobby y el Lobby Motor para una bienvenida aún más sofisticada, junto con un reformado y vibrante Lobby Bar. La experiencia culinaria fue mejorada con el remozamiento completo del Buffet Principal Nacar bajo un concepto inmersivo natural, la adición de un nuevo Coffee Shop que promueve el café dominicano de alta calidad, y la actualización de los restaurantes de especialidad, como Nomad, inspirado en la cocina de Mongolia y el steakh
Finalmente, para garantizar el máximo confort, se modernizaron y embellecieron las piscinas, además de todos los baños, asegurando que cada espacio de descanso cumpla con los más altos estándares de calidad y esparcimiento.
De su lado, y en el contexto del joint venture de Grupo Piñero con Hyatt para la gestión y desarrollo de la marca Bahia Principe, Luis González, General Manager del Complejo Bahia Principe Bávaro
Esta significativa inversión en calidad y modernización subraya el compromiso a largo plazo de la compañía con la República Dominicana, donde cuenta con propiedades en localidades clave como Punta Cana, Samaná y La Romana. La constante mejora de sus activos en el país reafirma su posición como una de las marcas líderes en el sector turístico dominicano, ofreciendo una amplia gama de opciones.
Crecimiento tras 30 años de Bahia Principe Hotels & Resorts
La intervención del Grand Punta Cana subraya la estrategia de crecimiento de Bahia Principe
Esta reforma cobra especial significado al coincidir con el 50 aniversario de Grupo Piñero, 30 aniversario de la marca y tres décadas de presencia en República Dominicana, y simboliza la evolución de la compañía hacia modelos más personalizados y vinculados a la identidad de cada destino. Con su renovación, el Grand Punta Cana reafirma el compromiso de Bahia Principe c