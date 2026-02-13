Bad Bunny, la esperanza de los latinos

Por:María Hernández

Hace unos días se realizó el Super Bowl, que es el partido que, de manera anual, se celebra en Estados Unidos por el campeonato se la Liga Nacional de Fútbol Americano (NFL) y que tuvo como atracción principal de Medio Tiempo o Halftime, al popular artista puertorriqueño Bad Bunny

Vitoreado por muchos y detractado por otros , el artista urbano o reguetonero logró su objetivo de forma tal que hasta el presidente de Estados Unidos Donald Trump sacó tiempo para verlo y luego dar su visión sobre la forma en que se manejó el artista y que es ya de todos conocida.

Los latinos y los dominicanos, en especial, nos sentimos representados con la defensa que hizo de los latinos, a través de sus comentarios en las redes sociales y medios de comunicación tanto dentro del escenario como luego de su presentación.

El futuro de ese gran artista de Puerto Rico solo Dios lo sabe, pero estamos seguros de que en un tiempo, no muy lejano, podría incursionar hasta en la política de su país.

Esa frase de que «los funcionarios son empleados del pueblo y que si alguno no funciona que lo cambie la propia gente» es bastante real y se ajusta tanto para Puerto Rico, como para cualquier otra nación.

Bad Bunny puso en alto a la República Dominicana por sus comentarios positivos sobre nuestras mujeres y por la colocación de un dominicano, Alexander Mercedes, para abrir su espectáculo con la frase:»Qué rico es ser latino, hoy se bebe «.

También elevó la autoestima de los presentes y de los millones que lo presenciaban por la televisión al decir: «Estoy aquí porque creo en mí y tú también tienes que creer en ti».

Además, hay que reconocer que las letras de sus canciones pueden mejorar al igual que su erótico baile, pero es lo que le gusta al público para el que trabaja: Los jóvenes.

Los latinos se sintieron respaldados por su representación en ese gran espectáculo propio de los estadounidenses en el Levi’s Stadium y dominado en ese tiempo por alguien que en todo momento se dirigió al público mayormente en español.

Lady Gaga, una estrella de fama internacional y un ídolo en Estados Unidos quedó en ese show como una segunda o tercera figura, pues también acompañó a Bad Bunny el gran artista puertorriqueño Ricky Martin con quien se le vio muy animado.

Mucha salud, éxitos y suerte para Bad Bunny que se observó en algunos videos en lo que parecía un coloquio con el Señor. Esperamos que aproveche la fama que por su carisma se ha ganado en la juventud y que les deje mensajes de superación y desarrollo profesional y familiar en cada una de sus canciones tanto en hombres como en mujeres.

Visited 3 times, 3 visit(s) today