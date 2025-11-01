Axel de la Cruz: primer cantante virtual dominicano

El merengue y la bachata, dos de los tesoros musicales más apreciados del Caribe y otros mercados del mundo, acaban de dar un salto al futuro. Nace Axel de la Cruz, el primer cantante virtual dominicano creado con inteligencia artificial, una voz nueva que mezcla la energía tropical con la tecnología más avanzada.

Con su timbre cálido, su estilo contagioso y su imagen carismática, Axel no es una simple simulación: es un artista digital con alma caribeña. Canta, baila y protagoniza videoclips donde lo real y lo virtual se funden, demostrando que la música dominicana puede reinventarse sin perder su sabor.

“Yo no tengo cédula, pero llevo el merengue en el alma”, dice Axel, entre risas, al presentar su primer sencillo. “Vine a poner a todo el mundo a bailar, desde Santo Domingo hasta Tokio”.

El proyecto, impulsado por un equipo creativo dominicano, encabezado por Daniel Casal y Giordano Landrón, combina producción musical profesional, animación hiperrealista y narrativa digital para proyectar los géneros dominicanos hacia nuevas audiencias globales. Axel representa una fusión única: tradición, tecnología y orgullo cultural.

Los primeros lanzamientos están disponibles en las plataformas Spotify, Apple Music, Deezer, YouTube Music y todas las plataformas digitales, acompañados de videoclips que celebran la esencia del Caribe con estética contemporánea.

Axel de la Cruz es un cantante virtual dominicano creado con inteligencia artificial que reinterpreta el merengue y la bachata para las nuevas generaciones. Su propuesta une ritmos tropicales, innovación visual y una identidad auténtica que busca llevar la música latina a una nueva era digital

