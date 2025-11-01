- Publicidad -
Entretenimiento

Axel de la Cruz: primer cantante virtual dominicano

PERIODICO PRIMICIAS1 de noviembre de 2025
2 1 minuto de lectura

El merengue y la bachata, dos de los tesoros musicales más apreciados del Caribe y otros mercados del mundo, acaban de dar un salto al futuro. Nace Axel de la Cruz, el primer cantante virtual dominicano creado con inteligencia artificial, una voz nueva que mezcla la energía tropical con la tecnología más avanzada.

Con su timbre cálido, su estilo contagioso y su imagen carismática, Axel no es una simple simulación: es un artista digital con alma caribeña. Canta, baila y protagoniza videoclips donde lo real y lo virtual se funden, demostrando que la música dominicana puede reinventarse sin perder su sabor.

“Yo no tengo cédula, pero llevo el merengue en el alma”, dice Axel, entre risas, al presentar su primer sencillo. “Vine a poner a todo el mundo a bailar, desde Santo Domingo hasta Tokio”.

El proyecto, impulsado por un equipo creativo dominicano, encabezado por Daniel Casal y Giordano Landrón, combina producción musical profesional, animación hiperrealista y narrativa digital para proyectar los géneros dominicanos hacia nuevas audiencias globales. Axel representa una fusión única: tradición, tecnología y orgullo cultural.

Los primeros lanzamientos están disponibles en las plataformas Spotify, Apple Music, Deezer, YouTube Music y todas las plataformas digitales, acompañados de videoclips que celebran la esencia del Caribe con estética contemporánea.

Axel de la Cruz es un cantante virtual dominicano creado con inteligencia artificial que reinterpreta el merengue y la bachata para las nuevas generaciones. Su propuesta une ritmos tropicales, innovación visual y una identidad auténtica que busca llevar la música latina a una nueva era digital

Visited 4 times, 4 visit(s) today
- Publicidad -
PERIODICO PRIMICIAS1 de noviembre de 2025
2 1 minuto de lectura

Publicaciones relacionadas

Lopesan Costa Bavaro: En su décima entrega del espectáculo “Luna de Sangre” rinde homenaje a Lady Gaga con opening “Abracadabra”

1 de noviembre de 2025

Alex y Triffolio, Cultura Popular, Música Típica y Geografia Dominicana

24 de octubre de 2025

Tertulia Bohemia, Primicias en los grandes acontecimientos

24 de octubre de 2025

Todo listo para el concierto explosivo de Don Miguelo en el Habana Convention Center

17 de octubre de 2025

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Botón volver arriba

Estas usando un bloqueador de anuncios!

Desactiva tu bloqueador de anuncios para poder leer nuestras informaciones. Gracias de antemano!