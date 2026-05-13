AVANZA A RITMO ACELERADO EL PUENTE DE LOS HIERROS, UNA NUEVA PUERTA DE ENTRADA A BANI

El Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) acelera los trabajos de construcción del puente Los Hierros, en la provincia Peravia, una obra que transformará la movilidad, la seguridad y la realidad social de miles de familias del Sur. Con avances significativos y estructuras diseñadas bajo criterios de resiliencia y modernización, el proyecto forma parte de la política nacional de puentes impulsada por el Gobierno dominicano para conectar comunidades y llevar desarrollo a zonas históricamente impactadas por las limitaciones del tránsito y la vulnerabilidad de sus infraestructuras.

El puente de los Hierros, que conectará los sectores Pueblo Nuevo y Fundación, convirtiéndose también en una nueva puerta de acceso al municipio de Baní, avanza aceleradamente para entrar en servicio en el menor plazo posible. Esta infraestructura contará con 90 metros de longitud y permitirá significativamente la movilidad y la seguridad de cientos de familias de la zona norte de Peravia.

Los trabajos incluyen 12 vigas postensadas ya ejecutadas al 100%, 60 pilotes completados y la losa de hormigón finalizada. Además, avanzan los muros de gaviones que fortalecerán la protección hidráulica y la estabilidad de la estructura.

La obra se suma al amplio programa de construcción y rehabilitación de puentes que impulsa el Gobierno dominicano a través del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) en distintas provincias del país, como parte de una visión estratégica orientada a fortalecer la conectividad, reducir vulnerabilidades y garantizar infraestructuras más seguras y resilientes frente a fenómenos naturales y al crecimiento de la demanda vial.

Estas infraestructuras están conectando oportunidades, acercando comunidades y transformando la vida de miles de familias que durante años esperaron soluciones definitivas para movilizarse con dignidad y seguridad.

Visited 1 times, 1 visit(s) today