Autoridades realizan operativo contra red de narcotráfico como parte de la Operación PT7

SANTO DOMINGO (República Dominicana).- Como parte de las líneas de investigación de la Operación PT7, el Ministerio Público realizó, junto a la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD), 33 allanamientos simultáneos en el Distrito Nacional, Santo Domingo Este y La Altagracia en una contundente ofensiva enfocada en neutralizar una organización criminal.

Durante el operativo fue detenido David Armando Brito Brito, quien formaba parte de una red de narcotráfico en Bayahíbe que recibía grandes cantidades de drogas traídas desde Sudamérica al país en lanchas rápidas.

Bajo la coordinación de 45 fiscales, el operativo desplegó a más de 500 agentes que ejecutaron múltiples intervenciones en las que ocuparon vehículos de lujo, relojes, armas, dinero en efectivo, documentos y otras evidencias, vinculantes con la investigación.

Contra David Armando Brito Brito, con fuertes vínculos con el narcotráfico y la criminalidad organizada transnacional, pesa una orden de solicitud de extradición desde Estados Unidos, razón por la que las autoridades dominicanas trabajan en el proceso de entrega para que responda por los cargos puestos en su contra.

Como parte del proceso y dentro de la continuación de la Operación PT7, las autoridades han identificado a los miembros de esta organización criminal, así como los bienes en los que se apoyan para operar y lavar dinero, tales como: residencias, solares, plazas comerciales, edificios, vehículos, embarcaciones y otros.

El operativo, donde se arrestaron otras personas para fines de investigación, se materializa en una fase activa en la que los fiscales, asistidos por agentes de la DNCD, procesan desde este lunes las evidencias ocupadas a la organización criminal.

Estas acciones se ejecutan gracias al trabajo conjunto, la cooperación y el intercambio constante de información entre el Ministerio Público y la DNCD para desmantelar estructuras criminales.

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