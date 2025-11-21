- Publicidad -
Autoridades NY proporcionan mayores ayudas a víctimas de delitos y crímenes

Ramón Mercedes21 de noviembre de 2025
NUEVA YORK.- La gobernadora de este estado, Kathy Hochul, informa que las personas afectadas por homicidios se beneficiarán con los gastos funerarios y de entierro de seis a 12 mil dólares, y el reembolso en casos de estafas financieras de $2,500.

La medida entró en vigor el pasado día 5 y los neoyorkinos tendrán mayores protecciones a la hora de reclamar compensaciones, especialmente en asuntos relacionados con fraudes, estafas y actos violentos como homicidios.

Este cambio reconoce que las personas que pierden a un ser querido a causa de un acto violento y repentino no deberían enfrentar dificultades económicas ni carecer de apoyo durante su duelo, aseguró la oficina de la Gobernación de NY.

«Anteriormente, la ley estatal permitía a la Oficina de Servicios a las Víctimas (OVS) reducir el reembolso de los costos funerarios y de entierro, así como otros gastos relacionados con delitos, hasta en un 50% si la agencia determinaba que las acciones de una persona contribuyeron a su muerte».

El asambleísta (D-78) por El Bronx, George Álvarez, destacó el impacto que tendrán las nuevas leyes en víctimas de delitos y familiares de actos violentos.

«Estas protecciones ampliadas y el aumento de los límites de compensación reflejan el profundo compromiso de nuestro Estado con la justicia, la compasión y la equidad para todos los neoyorquinos», sostuvo el legislador.

Hochul precisó: «proteger a los neoyorquinos es mi máxima prioridad, y eso incluye garantizar que nadie afronte solo el impacto emocional y financiero de una tragedia». «Por eso abogué por estas nuevas leyes que no solo aumentan el apoyo a las víctimas y sus familias, sino que también reafirman el compromiso de nuestro Estado de apoyar a los sobrevivientes mientras se recuperan y reconstruyen sus vidas».

La Oficina Estatal de Servicios a las Víctimas (OVS) = https://es.ovs.ny.gov/ será el lugar de reclamaciones. Su teléfono es 1-800-247-8035, disponible de lunes a viernes, de 9:00 a.m. a 5:00 p.m. Más recursos = https://es.ovs.ny.gov/contact-us

 

