AUTORIDADES INTERVIENEN ALIJO DE 375 PAQUETES DE PRESUNTA COCAÍNA Y ARRESTAN DOS HOMBRES

Santo Domingo.– En la continuación de la efectividad operativa en el combate al narcotráfico y al crimen organizado transnacional, agentes de la Direccion Nacional de Control de Drogas (DNCD), efectivos de la Armada de República Dominicana (ARD), la Fuerza Aérea (FARD), agencias de Inteligencia del Estado y la cooperación internacional, incautaron otro cargamento de 375 paquetes de presunta cocaína, en medio de un operativo por aire, mar y tierra ejecutado frente a las costas del municipio de Baní, provincia Peravia.

Las unidades operativas y de reacción, tras avistar una embarcación sospechosa dirigiéndose hacia las costas de la República Dominicana, con un presunto cargamento de sustancias narcóticas, activaron los protocolos de vigilancia, actuación e interdicción para neutralizar la lancha y arrestar a sus tripulantes.

Luego de varias horas de intensa persecución, las autoridades lograron intervenir la embarcación, (tipo Go Fast) a varias millas náuticas al sur de Punta Salinas, con dos hombres a bordo y 15 sacos, conteniendo un total de 375 paquetes de la sustancia, forrados con cinta adhesiva y con varios logotipos.

Durante la operación, fueron arrestados dos dominicanos y se ocupó un celular, documentos personales, agua, comestibles y otras evidencias de interés para el proceso investigativo.

“Con este nuevo golpe, las autoridades demuestran su listeza y continuidad en la efectividad de las operaciones conjuntas y combinadas en contra de las estructuras de narcotráfico y el crimen organizado que intentan utilizar el territorio dominicano para sus actividades ilícitas”

La DNCD con el apoyo del Gobierno, las Fuerzas Armadas, la Procuraduría, agencias de inteligencia del Estado y la cooperación internacional, han continuado ampliando su capacidad operativa, confiscando durante este 2026, más de 10.3 toneladas de drogas, cifras que marcan el liderazgo de la República Dominicana en lucha contra el narcotráfico en la región.

El Ministerio Público y la DNCD profundizan las investigaciones en relación a la frustrada operación de narcotráfico internacional, mientras los detenidos están siendo entregados a las autoridades correspondientes para ser sometidos a la justicia en las próximas horas.

El cargamento confiscado en esta nueva operación, fue enviado al Instituto Nacional de Ciencias Forenses (INACIF) que determinará el tipo y peso exacto de la sustancia.

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