Autoridades extienden hasta el viernes apertura al tránsito vehicular en avenida de la Salud y cierre de la Independencia

Santo Domingo, DN – La Alcaldía del Distrito Nacional, el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (INTRANT) y la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (DIGESETT) extendieron el cierre de un tramo de la avenida Independencia y la apertura al tránsito vehicular de la avenida de la Salud hasta el próximo viernes al mediodía.

La medida se produce debido a la posposición este miércoles de los actos conmemorativos del primer aniversario de la tragedia de la discoteca Jet Set, debido a las intensas lluvias que afectaron al Distrito Nacional desde horas de la madrugada.

En ese sentido, los actos serán celebrados este jueves a partir de las 10:00 de la mañana, por lo que la extensión busca mejorar el flujo vehicular hasta el viernes 10 de abril, a propósito del cierre de la avenida Independencia en el tramo comprendido entre la José Núñez de Cáceres y la San Juan Bautista.

Las instituciones señalaron que, tal como se había anunciado, con la apertura al tránsito vehicular, la avenida de la Salud dejaría de ser una vía peatonal durante los días señalados.

Las autoridades solicitaron la comprensión de aquellos usuarios que se ejercitan específicamente en la avenida que se encuentra dentro del parque Mirador Sur, así como a quienes pueda afectar el cierre del tramo de la Independencia.

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