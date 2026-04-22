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Dominicanos en ExteriorNew York

Aumento del servicio de ambulancias en NYC afectaría a millones de personas, entre ellas dominicanos

Ramón Mercedes22 de abril de 2026
1 1 minuto de lectura

NUEVA YORK.- El Departamento de Bomberos de esta ciudad (FDNY) evalúa un aumento significativo en las tarifas de ambulancias y servicios médicos de emergencia, una medida que ya genera preocupación entre residentes, pacientes y trabajadores del sector, entre ellos miles de dominicanos.

En la Gran Manzana, donde millones de personas dependen del sistema 911 para emergencias médicas, cualquier alteración en costos o tiempos de respuesta puede tener consecuencias directas en la salud pública.

De aprobarse, el costo de un viaje estándar en ambulancia, conocido como soporte vital básico, pasaría de 1,385 a 1,793 dólares. Por su parte, la atención en el lugar aumentaría de 630 a 896 dólares.

Para los servicios más complejos, los incrementos también son considerables. El soporte vital avanzado nivel 1 subiría de 1,680 a 2,196, mientras que el nivel 2 pasaría de 1,692 a 2,012.

El FDNY opera una de las flotas de ambulancias más grandes del mundo, con aproximadamente 450 unidades en servicio activo y unos 4,500 técnicos de emergencias médicas (TEM) y paramédicos uniformados.

Además, trabajan en conjunto con cerca de 140 agencias de hospitales privados, que operan bajo el sistema de despacho de la institución, atendiendo a más de 1.4 millones de emergencias al año, incluyendo a miles de dominicanos, entre otras etnias.

Las autoridades justifican estos ajustes señalando el impacto de la inflación y el aumento de los costos operativos. “El Departamento de Bomberos propone esta medida debido al incremento de los gastos y para ayudar a compensar el costo que asume la ciudad al brindar estos servicios”, indicó la agencia en un comunicado.

 

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Ramón Mercedes22 de abril de 2026
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