Aumentan beneficios de SNAP; miles dominicanos se beneficiarán

NUEVA YORK.- Los beneficios del Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria, también conocido como Cupones de Alimentos (SNAP), aumentaron a partir de este mes de octubre a pesar de las crecientes preocupaciones de que la financiación pueda reducirse debido al cierre del gobierno.

Actualmente, 3.5 millones de neoyorquinos, entre ellos decenas de miles de dominicanos, el 18% de la población del estado, dependen de los beneficios del SNAP.

Este programa ayuda a personas trabajadoras de bajos ingresos, personas mayores, con discapacidad y otras para alimentar a sus familias.

Los beneficios se proporcionan a través de una tarjeta de Transferencia Electrónica de Beneficios. Para 1 persona subió a US$298. Para dos a $546. Para tres a $785. Para cuatro a $994. Para 5 a $1,183. Para seis a $1,421. Para siete a $1,571. Para ocho a $1,789. Luego, por cada miembro adicional $218+.

La elegibilidad se basa en sus ingresos brutos y el tamaño de su familia. Para obtener más información sobre SNAP, comuníquese con su departamento local de servicios sociales o llame a la línea directa gratuita de OTDA: 1-800-342-3009.