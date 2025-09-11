Audo Vicente: «Se refuerza el talento y la versatilidad del Licey»

SANTO DOMINGO (Licey.com).- Tras concluir el Draft de Novatos, antesala de la temporada 2025-26 de la Liga de Béisbol Profesional de la República Dominicana (LIDOM), el VP y gerente general de los Tigres del Licey, Audo Vicente, expresó su satisfacción con las selecciones realizadas por el conjunto azul, destacando la calidad y proyección de los jugadores que ingresan a la organización.

«Nos sentimos muy contentos. Puede sonar repetitivo, pero basado en el plan que teníamos, creo que nos fue excelentemente bien, especialmente con esos primeros picks y también con algunos que llegaron más tarde en el draft y que están muy cerca de ayudar al conjunto», señaló Vicente.

Jesús Madé, primera selección azul

El primer pick del Licey fue el infielder Jesús Madé, prospecto número uno de los Cerveceros de Milwaukee, a quien el gerente calificó como “un talento completo”.

«Madé es un paquete que tiene la habilidad de hacer muchas cosas en el juego. Cuando seleccionas un primer pick, también buscas seleccionar su comportamiento y su ética de trabajo y gracias a Dios conseguimos mucha información. Además, es fanático de la escuadra azul, lo cual facilitó el proceso».

«Es el talento más alto del draft hasta el momento y ya juega en Doble A”, destacó Vicente.

Versatilidad y ofensiva balanceada

Más allá de los bates, Vicente explicó que el enfoque de la gerencia fue elegir jugadores versátiles, capaces de impactar en varias facetas.

«No solo escogimos bates, tratamos de elegir buenos atletas. Queremos jugadores que no solo puedan batear, sino correr, defender e impactar el juego de distintas maneras. Todos sabemos lo difícil que es batear en esta liga, por eso buscamos que, si no logran producir de inmediato con el madero, puedan aportar en otras áreas», afirmó.

Enfoque en lanzadores listos para aportar

Por otro lado, el dirigente resaltó que este año se enfocaron en lanzadores con mayor madurez competitiva, para que puedan integrarse más rápido.

«Los pitchers que seleccionamos están más cerca de ayudar. Buscamos jugadores de 22 o 23 años, ya en Clase A fuerte, con buen desarrollo. Algunos recibieron grandes bonos, y otros, como Lalane, tienen todo el material para venir a la liga y dominar. Ahora inicia el proceso de permisos con sus organizaciones, pero haremos el esfuerzo por tenerlos en el campo lo más pronto posible», subrayó.