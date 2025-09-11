Atleticismo y profundidad definen Draft del Licey

SANTO DOMINGO (Licey.com).- Los Tigres del Licey fortalecieron la posición de torpedero así como el pitcheo en sentido general en sus escogencias en el Sorteo de Novatos del 2025 con miras a la temporada 2025-26 de la Liga Béisbol Profesional de la República Dominicana.

El primer pick azul fue el torpedero de los Cerveceros de Milwaukee, Jesús Madé, quien es el principal prospecto de esa organización y el número cinco de todo el béisbol.

El jardinero de Los Ángeles Angels, Raudi Rodríguez, fue la segunda selección de los Tigres en este Draft de Novatos. Rodríguez, de 22 años, consiguió 14 cuadrangulares y se estafó 38 almohadillas, acompañado de 83 carreras impulsadas y promedio de bateo de .281.

En la tercera ronda, los azules seleccionaron al campocorto Ángel Feliz, de 18 años y seis pies tres pulgadas de estatura. El nativo de Santo Domingo es el prospecto número 14 de los Nacionales Washington, firmó por $1.7 millones de dólares en 2014 y destaca por sus buenas tazas de contacto, buen brazo y poder potencial.

En la cuarta oportunidad, los 24 veces campeones de la Lidom seleccionaron al torpedero Starlyn Núñez, quien pertenece a los Medias Rojas de Boston. Tiene 19 años, es nativo de San Pedro de Macorís. Mide 6 pies con un peso de 155 libras. Fue firmado en enero del 2023 con un bono de 52,500 dólares.

Con la quinta selección de la noche, los Tigres eligieron al lanzador zurdo de los Miami Marlins, Dameivi Tineo, quien mide seis pies y tres pulgadas, pesa 170 libras y tiene 22 años. El nativo de Gaspar Hernández, fue firmado como profesional en junio del 2021 y ha acumulado 79 ponches en 66 episodios y dos tercios en la Clase-A de su organización.

El sexto pick fue el lanzador derecho de los Cardenales de San Luis, Randel Clemente. En la séptima ronda, el Licey eligió al lanzador derecho de los Mellizos de Minnesota, Ruddy Gómez. Como octava selección, los Tigres del Licey eligieron al lanzador derecho de los Miami Marlins, Michael Pérez.

José Anderson, jardinero de los Cerveceros de Milwaukee fue la novena selección del conjunto azul. Luis Beltrán, lanzador derecho de los Orioles de Baltimore, fue la décima escogencia azul. En el onceno puesto, el Licey escogió al lanzador derecho de los Diamondbacks de Arizona, Mervin Fell.

Jefferson Jean, lanzador derecho de los Atléticos, fue la doceava selección. En la ronda número 13, Licey escogió al lanzador zurdo de los Yankees de Nueva York, Henry Lalane Jr. como parte de un cambio con los Toros del Este y el jardinero Manolfi Jiménez, de los Phillies de Philadelphia.

El puesto 14 fue ocupado por Elis Cuevas, torpedero de los Orioles de Baltimore, mientras que en la décimo quinta plaza el Licey eligió al torpedero Jorgelys Mota, de los Nacionales de Washington y la décimo sexta plaza fue para el torpedero de Arizona, Yerald Nin.

La temporada 2025-26 del béisbol dominicano iniciará este próximo 16 de octubre, cuando los Tigres del Licey reciben la visita de los Leones del Escogido en partido pautado para las 7:30 de la noche.