Por JOSÉ LOIS MALKUN

El problema no es el precio del petróleo sino disponer de suficientes reservas y las autoridades dominicanas deben tomar precauciones al respecto.

La muerte del Ayatola Ali Jamenei y de su entorno de poder es una victoria contra el terrorismo internacional y la represión interna del pueblo iraní. Hace pocos días la Guardia Revolucionaria Islámica mató a miles de personas que salieron a las calles para protestar contra el régimen. 5 mil, 10 mil, 30 mil; se desconocen las cifras, pero fue una masacre.

El ataque a Irán no es por el uranio y la posible fabricación de una bomba nuclear. Primero, el uranio iraní apenas es enriquecido en un 60% y no puede, con esa calidad y concentración, fabricar esa bomba. Y lo segundo, en octubre de 2003, Jamenei emitió una fatwa oral que prohibía la producción y uso de cualquier tipo de arma de destrucción masiva. Dos años después, en agosto de 2005, la fatwa fue ratificada ante la OIEA, en Viena.

Pero desde Irán sale el financiamiento a todos los grupos terroristas que se mueven alrededor de Israel y en el mundo. Hamas, Hezbolá, ISIS, los Hutiesen Yemen y otros movimientos terroristas en Somalia, Siria e Irak. Mientras tanto, la economía se venía abajo y la inflación se disparaba sobre el 50%.

Irán exporta cerca de 2 millones de barriles de petróleo diarios, pero gran parte de ese dinero iba a las manos corruptas de la cúpula militar y política del entorno de Jamenei y para financiar el terrorismo internacional y el armamentismo. El pueblo seguía empobreciéndose en forma alarmante.

¿CUÁL ES EL PROBLEMA AHORA?. Quien será el nuevo Ayatola y como se reorganizará el gobierno iraní, es la pregunta fundamental. Y cómo reaccionará el pueblo para derrocar los remanente del régimen represivo de Irán, es la gran incógnita.

NADIE DICE LA VERDAD: Irán internacionalizó la guerra y atacó bases militares de Estados Unidos en Qatar, Bahréin, Kuwait, Emiratos Árabes Unidos, Jordania y Arabia Saudita. También bases militares de Francia y Reino Unidos, en Chipre y Abu Dhabi.

Los ataques a Israel nunca son revelados en su verdadera magnitud. Se sabe de 9 muertes y decenas de heridos cuando un misil impactó en un edificio en Tel Aviv. Pero muchos misiles hipersónicos no pudieron ser destruidos por la cúpula de hierro y deben haber causado gran destrucción y muerte en varias ciudades Israelíes. Jamás lo sabremos.

Irán afirma que han fallecido 240 personas, entre ellos decenas de niños en una escuela. Pero los muertes deben ser miles, después de que mas de 200 aviones de Estados Unidos e Israel y decenas de destructores, bombardean casi todo el territorio de Irán, incluyendo Teherán.

Estados Unidos dice que han fallecido tres soldados y hay varios heridos, lo que tampoco es real. Todos mienten. Nadie sabe el costo de vida humanas de esta guerra.

El que no miente es el mercado. Este 2 de marzo, hemos visto como se comportan las bolsas alrededor del mundo y especialmente, el precios del gas y el petróleo. No habrá un desastre bursáti linmediato, pero si el cierre del estrecho de Ormuz y la confrontación duran más de dos semanas; tendremos que estar preparados para lo que viene: un petróleo que puede superar los 100 dólares el barril, inflación galopante y otra crisis económica mundial

