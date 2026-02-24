Asociación Cibao y Visa presentan nueva Tarjeta Ci+

Santo Domingo, República Dominicana– Asociación Cibao y Visa presentaron su nueva Tarjeta Ci+, un producto financiero diseñado para el ahorro en el consumo, con beneficios exclusivos, devoluciones, descuentos y facilidades para realizar compras en millones de comercios físicos y digitales alrededor del mundo.

En un comunicado oficial, ambas entidades indicaron que esta solución financiera, además de las ventajas comerciales, integra tecnología de pagos de última generación, altos estándares de seguridad, conectada a la red global de Visa con beneficios diseñados para responder a las necesidades del consumidor actual.

“La Tarjeta Ci+ representa nuestro compromiso continuo de ofrecer productos que combinan conveniencia, seguridad y beneficios reales para nuestros clientes. Hemos diseñado esta tarjeta para acompañarlos en su día a día, facilitando sus pagos y generando oportunidades de ahorro con el respaldo y la confianza de la Asociación Cibao en cada transacción”, expresó Rebeca Meléndez, vicepresidenta ejecutiva de Negocios.

A su vez, Gustavo Turquía, gerente general de Visa República Dominicana, destacó: “En Visa estamos orgullosos de trabajar junto a Asociación Cibao para llevar a los clientes una tarjeta que conecta tecnología de clase mundial con experiencias de pago más seguras, fluidas y globales. Con Ci+, los tarjetahabientes Visa acceden a la red de aceptación que tenemos en más de 200 países y territorios, respaldada por innovaciones que impulsan la inclusión y la experiencia digital”.

Con la tarjeta Ci+, los clientes de Asociación Cibao podrán disfrutar hasta un 10% de descuento en las categorías de boleterías y cines locales, 7% en supermercados de todo el país y 5% en estaciones de combustible, sin restricciones de fechas ni de comercios específicos. Asimismo, entre sus ventajas se incluyen descuentos y devoluciones en compras, uso digital y físico, límites separados para transacciones nacionales e internacionales, protección al comprar y oportunidades de ahorro adicional en comercios internacionales.

Gracias a la red global de Visa, la nueva Tarjeta Ci+ permite realizar pagos dentro y fuera del país, con altos niveles de seguridad y experiencia digital optimizada. Con esta nueva tarjeta, Asociación Cibao reafirma el compromiso de ofrecer soluciones financieras que simplifiquen la vida de sus clientes y generen valor en su día.

