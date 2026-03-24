Asociación Cibao presenta su Programa de Alianzas de Vehículos en un encuentro con aliados del sector automotriz

Santo Domingo, República Dominicana.- Con dos cócteles celebrados en Santiago y Santo Domingo, la Asociación Cibao presentó su Programa de Alianzas de Vehículos, una iniciativa que formaliza su relación con el sector automotriz y que fortalece la estrategia de crecimiento de su Unidad de Banca de Alianzas y Pymes.

Los encuentros, organizados para los aliados del Cibao, así como representantes de las regiones sur y este, reunieron a ejecutivos, propietarios de dealers, concesionarios, clientes corporativos y relacionados, quienes compartieron un ambiente distendido entre conversaciones y brindis.

Durante las palabras centrales, Victoria Thomas, segunda vicepresidenta de Banca de Alianzas y Pymes de la institución resaltó que este nuevo programa establece un modelo de colaboración estructurado, con un esquema de compensación transparente, competitivo y justo, diseñado para apoyar la colocación responsable de financiamientos vehiculares y crear relaciones comerciales sostenibles con sus aliados.

Asimismo, Mónica Ceballos, vicepresidenta de Banca Personas y Pymes destacó que la iniciativa forma parte del proceso de transformación y expansión estratégica de la Asociación Cibao, orientado a acompañar el desarrollo del sector automotriz y a promover soluciones financieras inclusivas y alineadas con estándares prudenciales.

Con el Programa de Alianzas de Vehículos, los dealers y concesionarios podrán acceder a procesos más ágiles, un acompañamiento especializado y un canal de apoyo permanente, mientras que los clientes finales tendrán a su disposición opciones de financiamiento claras y responsables, adaptadas a sus necesidades.

Los asistentes valoraron positivamente la propuesta y celebraron el enfoque colaborativo de la institución, que con esta iniciativa reafirma su compromiso de seguir impulsando la movilidad, la formalización y el crecimiento económico, consolidándose como un aliado financiero estratégico para el sector automotriz nacional y el país.

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