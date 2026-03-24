Asociación Cibao presenta su Programa de Alianzas de Vehículos en un encuentro con aliados del sector automotriz
Con esta iniciativa, la institución formaliza su relación comercial con el sector automotriz, ofreciendo soluciones financieras ágiles y responsables para la compra de vehículos, al tiempo que impulsa el crecimiento y la dinamización comercial de sus aliados
Santo Domingo, República Dominicana.- Con dos cócteles celebrados en Santiago y Santo Domingo, la Asociación Cibao presentó su Programa de Alianzas de Vehículos, una iniciativa que formaliza su relación con el sector automotriz y que fortalece la estrategia de crecimiento de su Unidad de Banca de Alianzas y Pymes.
Los encuentros, organizados para los aliados del Cibao, así como representantes de las regiones sur y este, reunieron a ejecutivos, propietarios de dealers, concesionarios, clientes corporativos y relacionados, quienes compartieron un ambiente distendido entre conversaciones y brindis.
Durante las palabras centrales, Victoria Thomas, segunda vicepresidenta de Banca de Alianzas y Pymes de la institución resaltó que este nuevo programa establece un modelo de colaboración estructurado, con un esquema de compensación transparente, competitivo y justo, diseñado para apoyar la colocación responsable de financiamientos vehiculares y crear relaciones comerciales sostenibles con sus aliados.
Asimismo, Mónica Ceballos, vicepresidenta de Banca Personas y Pymes destacó que la iniciativa forma parte del proceso de transformación y expansión estratégica de la Asociación Cibao, orientado a acompañar el desarrollo del sector automotriz y a promover soluciones financieras inclusivas y alineadas con estándares prudenciales.
Con el Programa de Alianzas de Vehículos, los dealers y concesionarios podrán acceder a procesos más ágiles, un acompañamiento especializado y un canal de apoyo permanente, mientras que los clientes finales tendrán a su disposición opciones de financiamiento claras y responsables, adaptadas a sus necesidades.
Los asistentes valoraron positivamente la propuesta y celebraron el enfoque colaborativo de la institución, que con esta iniciativa reafirma su compromiso de seguir impulsando la movilidad, la formalización y el crecimiento económico, consolidándose como un aliado financiero estratégico para el sector automotriz nacional y el país.