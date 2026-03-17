Asociación Cibao logra recertificación de sellos Sostenibilidad 3Rs en sus tres sedes administrativas

Santiago, República Dominicana.– Asociación Cibao informó que logró la recertificación de los Sellos de Sostenibilidad 3Rs en la categoría Oro para sus tres edificios administrativos: la Torre Corporativa y el edificio Asociación Cibao Santiago (30 de Marzo), así como el edificio Asociación Cibao Distrito Nacional (Piantini), en Santo Domingo, para el período 2025-2027.

Yara Hernández, vicepresidenta de Comunicaciones y Sostenibilidad, aseguró que la obtención de estas certificaciones refleja el interés y el compromiso de Asociación Cibao con la adopción de buenas prácticas de sostenibilidad ambiental.

“Los primeros Sellos Oro obtenidos en estas tres sedes datan del año 2021. Luego, en 2023, fueron ratificados los de la Torre Corporativa y el edificio de la calle 30 de Marzo, ambos en Santiago. En esa ocasión, el edificio de Piantini no participó en el proceso debido a que se encontraba en remodelación. Ahora que ese proceso ha concluido, la institución ha podido revalidar sus sellos ambientales en las tres sedes por un período de dos años”, detalló.

De acuerdo con la ejecutiva, estas certificaciones son el resultado de la implementación de un conjunto de buenas prácticas articuladas en un Sistema de Gestión Ambiental orientado al uso más eficiente de los recursos, como el agua y la energía, y a la conservación del medioambiente.

“Ese Sistema de Gestión Ambiental cuenta con siete programas: residuos, agua, energía, calidad del aire, seguridad y salud laboral, sensibilización y gestión social. Además, Asociación Cibao dispone de una política ambiental y de una Comisión de Sostenibilidad Ambiental, un organismo interno de coordinación en el que están representadas distintas áreas relacionadas con la gestión ambiental”, agregó.

Para la Asociación Cibao, la sostenibilidad se ha convertido en una propuesta que integra eficiencia, innovación y servicios financieros. Dos ejemplos de ello son la instalación de 5,273 paneles solares en 30 de sus localidades y la colocación de una cartera ascendente a RD$110.7 millones en préstamos verdes para la adquisición de este tipo de tecnología.

Como resultado de la autogeneración de energía limpia, durante el período 2021-2025 se dejaron emitir 4,886 toneladas de CO₂, aportando a las metas nacionales de reducción de emisiones. Este aporte le permitió a la Asociación Cibao ser finalista dentro de la categoría “Huella Verde del Año”, en el X Encuentro de Organizaciones Certificadas 3Rs, realizado por la empresa Sostenibilidad 3Rs.

“Este camino nos ha permitido comprender que la sostenibilidad es un ejercicio de innovación permanente. Por eso, cuando lo ambiental, lo financiero y lo social se entrelazan en una sola agenda, obtenemos resultados positivos como estos. Los Sellos de Sostenibilidad 3Rs son una validación de que en Asociación Cibao lo estamos haciendo bien”, concluyó Hernández.

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