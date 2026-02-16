- Publicidad -
Bancarias

Asociación Cibao culmina La Casa del Ahorro, promoción enfocada en premiar la disciplina financiera

Durante el cierre de la promoción se completó la entrega de RD$11 millones en premios en efectivo y 10 vehículos Toyota Agya 2026 entre los ahorrantes participantes

PRIMICIAS DIGITAL16 de febrero de 2026
Santo Domingo, República Dominicana.- Asociación Cibao celebró el cierre de su icónica promoción La Casa del Ahorro con la realización del sorteo final, marcando el cierre de una temporada que acompañó a cientos de ahorrantes y que tuvo como eje central fomentar hábitos financieros responsables y fortalecer la cultura del ahorro.

La promoción se desarrolló del 15 de octubre de 2025 al 31 de enero de 2026, período durante el cual se realizaron seis sorteos quincenales y un sorteo final, efectuado el 10 de febrero. Todos los sorteos fueron conducidos por Irving Alberti a través del programa El Mismo Golpe.

Con este último sorteo se completó la entrega de RD$11 millones en premios en efectivo y 10 vehículos Toyota Agya 2026.

Marjorie Benoit, segunda vicepresidenta de Publicidad y Promoción, destacó que “cada sorteo representó una motivación adicional para que los participantes fortalecieran su disciplina de ahorro y mantuvieran el enfoque en sus metas financieras, entendiendo el ahorro como una herramienta clave para planificar su futuro”.

En los sorteos quincenales se entregaron un vehículo y diez premios de RD$100,000 en cada jornada, mientras que en el sorteo final se otorgaron cuatro vehículos, dos premios de RD$1 millón y seis premios de RD$500,000, completando la totalidad de los premios anunciados para esta edición.

La participación en la promoción estuvo vinculada al incremento del balance en cuentas de ahorro, así como a la apertura o reactivación de cuentas, bajo un esquema en el que el acceso a los premios estuvo directamente asociado al ahorro, reafirmando el enfoque de la iniciativa en la disciplina financiera y no en el consumo.

 

