POR LUIS D. SANTAMARIA

El autor es periodista. Reside en Monte Plata.

Así no señor ministro de Salud Pública, resulta que en

el hospital regional “doctor Angel Contreras Mejía” de

Monte Plata por disposición o no de la dirección o la

administración de ese centro asistencial se ha suspendido la

entrega gratuita de insulina a los pacientes afectados de

diabetes, algo que choca con la iniciativa del presidente Luis

Abinader de suplir de medicamentos esenciales a la

población vulnerable.

Yo que soy beneficiario de ese programa, con cáncer

de próstata y diabético llevo alrededor de dos meses

asistiendo al centro asistencial a retirar la insulina que me

entregan gratuitamente y lo que me dice la empleada de la

botica del área de emergencia es que no hay que que la

compre porque supuestamente la entrega de insulina a los

afectados de diabetes ha sido suspendida unilateralmente

por disposición de la dirección del hospital..

Eso me sorprendió grandemente porque desde la

inauguración del centro asistencia he recibido

periódicamente y sin costo alguno la insulina para el

tratamiento de diabetes ya que me tengo que inyectar dos

veces al día, lo que me causó sorpresa cuando acudí al

lugar a retirar el medicamento y me lo negaron, algo que

no se justifica bajo ninguna circunstancia que daña la

imagen del gobierno.

Esa acción me indignó y le respondí a la joven que eso

estaba mal a lo que me respondió que ella cumple con las

disposiciones de los superiores y los superiores son el

director y la administración del hospital que dispusieron

unilateralmente” la suspensión de entrega de insulina a los

afectados de diabetes.

El ministro de Salud Pública debe conocer esta

denuncia que hago responsablemente porque está

afectando mi salud como diabético que debo inyectarme

insulina dos veces al día y no he podido hacerlo, lo que pone

en riesgo mi salud porque es algo que debo hacer

diariamente.