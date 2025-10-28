Asesinan dominicana de varias puñaladas en El Bronx

Por JHONNY TRINIDAD

NUEVA YORK.- Una dominicana fue asesinada a puñaladas la madrugada del domingo frente a un bar de El Bronx.

Pamela Almonte Cabrera, de 35 años, fue llevada al BronxCare Health Systems y trasladada luego al Hospital Lincoln, donde expiró a causa de las heridas.

El hecho ocurrió alrededor de las 4:00 de la madrugada frente a Mama Dora Bar and Lounge, en East Kingsbridge Road, entre las avenidas Morris y Jerome.

La Policía dijo que la mujer había discutido con otra personas dentro del bar.

Hasta el momento, nadie ha sido arrestado por el crimen.

