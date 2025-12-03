Asambleísta Álvarez inaugura árbol de navidad y entrega miles de pavos en El Bronx

NUEVA YORK.- El asambleísta George Álvarez por el Distrito 78 en El Bronx ha mantenido encuentros directos en las últimas horas con los constituyentes de su área al instalar e inaugurar el árbol de navidad y la entrega de miles de pavos.

Álvarez que representa los sectores Fordham, Morris Heights y University Heights, áreas donde residen decenas de miles de dominicanos, entre otras etnias, encendió el árbol de navidad en el «Poe Park», ubicado en Gran Concourse con la calle 192 y E. Kingsbridge Rd.

Los aguinaldos, a partir de las 4:30 p.m. se celebrarán este día 3 en la estación del tren D en Grand Concourse con la calle 196; el 5 en la estación del tren 4, en la avenida Jerome con Kingsbridge Rd.

El día 8 en la intersección de Pelham Parkway y Fordham Rd, en la estación de los trenes 2 & 5; el 10 en la estación del tren Train, en la avenida Jerome con Kingsbridge Rd.; el 12 en la avenida Jerome con Bedford Park Blvd W. Los aguinaldos concluirán el día 15 en la avenida Arthur (Pequeña Italia).

Álvarez destacó la importancia de mantener viva esta tradición cultural que une a la comunidad, como son las navidades.

Agradeció a los líderes electos que respaldaron esta actividad, entre ellos los congresistas Adriano Espaillat y Ritchie Torres, la presidenta del condado de El Bronx, Vanessa Gibson, los senadores Gustavo Rivera y Luis Sepúlveda, y los concejales Pierina Sánchez y Oswald Feliz.

Asimismo, el asambleísta demócrata entregó miles de pavos a residentes en su Distrito de diferentes etnias. Dicha entrega se efectuó frente a su oficina, ubicada en el 2633 dela avenida Webster, casi esquina la calle 194.

Durante la jornada, Álvarez destacó que la entrega forma parte de su compromiso permanente con las familias trabajadoras y más en tiempos de dificultades económicas, resulta fundamental que las oficinas electas mantengan programas solidarios que alivien la carga de los más vulnerables y fortalezcan los lazos comunitarios.

Agradeció a los miembros de su personal, los voluntarios, líderes comunitarios y organizaciones colaboradoras que hicieron posible la iniciativa, enfatizando que la unión y el servicio son pilares fundamentales de su agenda legislativa.

Destacó que su determinación es seguir impulsando proyectos que contribuyan al bienestar, la seguridad alimentaria y el desarrollo integral de la comunidad.

