Aro, Arias, Severino y Muñoz se integran al campamento del Licey

GUERRA, SANTO DOMINGO ESTE (Licey.com).- Los lanzadores Jonathan Aro y Michael Arias, así como los infielders Yunior Severino y Jorgelys Mota y el jardinero Samuel Muñoz, se integraron a los entrenamientos de los Tigres del Licey que están siendo celebradas en las instalaciones de la International Prospect League, ubicadas en el municipio de Guerra.

Aro, de 34 años, viene de lanzar en 27 partidos la temporada pasada, fijando su efectividad en 2.92 con 1.01 de WHIP. Mientras que Arias, lanzó en cuatro circuitos minoritarios para los Yankees de Nueva York compilando 36 ponches en 29 entradas y dos tercios.

De su lado, Severino participó con los Olmecas de Tabasco con quienes fijó promedio de bateo de .435 en 21 partidos disputados, en tanto que Mota bateó .270 con 25 bases robadas en la sucursal Clase-A de los Nacionales de Washington, en tanto que Muñoz tuvo 70 carreras impulsadas con 35 extrabases y 22 estafas para la Clase-A avanzada de los Dodgers de Los Ángeles.

Ya estaban integrados en el campamento azul los lanzadores César Valdez, Albert Abreu, Jairo Asencio, Ulises Joaquín, Dany Jiménez, Ovis Portes, Elison Joseph, Reidis Sena, los receptores Maxwell Romero y Jommer Hernández, el jugador del cuadro Domingo Leyba y el jardinero Luis Barrera.

También estuvieron presentes los jugadores de primer y segundo año Manolfi Jiménez, Yophery Rodríguez, Luis Beltrán, Yerald Nin, Elis Cuevas y Ángel Ortiz.

El capataz del Licey, estuvo acompañado de un nutrido grupo de coaches como Héctor Borg, José Umbría, Anderson Hernández, Carlos Lugo, Manny Aybar, Fidel Peña y César Cabral.

La temporada 2023-24 de la Lidom arranca el próximo 15 de octubre, cuando los Tigres del Licey reciban la visita de los Leones del Escogido en el Estadio Quisqueya Juan Marichal, a partir de las 7:30 de la noche.